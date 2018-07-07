К очередному Одесскому Международному кинофестивалю все готово

Об этом доложила в ходе аппаратного совещания член городского исполкома Елена Павлова. По ее словам, все площадки, где будут проходить фестивальные мероприятия, приведены в порядок. За что от имени организаторов фестиваля она выразила благодарность коммунальным и дорожным службам.

Так, в частности, приведена обновлена плитка по соседству с Оперным театром, где будут проходить открытие и закрытие фестиваля, уложены рельсы на повороте трамвая в районе театра Музыкальной комедии и даже самая проблемная площадка возле кинотеатра «Родина» находится в прекрасном состоянии.

Как, собственно, и одна из главных достопримечательностей Одессы — Потемкинская лестница, которую даже вымыли.

Так что к началу фестиваля все готово.

Елена Павлова сообщила, что для участия в нынешнем кинофестивале поступило более тысячи заявок из девяноста пяти стран. Наибольшее число кинолент иностранного производства предоставлены из Германии (93), Франции, (78) и Испании (70).

Что же до Украины, то она будет представлена почти двумястами фильмами различных классов.

Добавим, что фестиваль пройдет с 13 по 21 июля. И, по данным организаторов, в ходе запланированных показов ожидается около ста пятидесяти тысяч посещений.