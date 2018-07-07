Анатолий Урбанский допустил сексистские высказывания в адрес одесситок

Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский оскандалился на состоявшемся 9 июля открытии американско-украинских военных учений Sea Breeze — 2018.

Так, высокопоставленный гость торжественной церемонии поприветствовал военных НАТО следующими словами: «Особенно, я думаю, очень счастлива проведению этих ежегодных учений женская половина Одессы и Одесской области». Это высказывание уже успело возмутить представительниц женского движения Evalution, назвавших слова главы облсовета откровенно сексистскими.

«Именно такое отношение украинского государства к нашим женщинам и формирует в мире имидж украинки как дешёвого товара, создаёт предпосылки для развития секс-туризма», — говорят участницы Evalution и требуют от Анатолия Урбанского публичных извинений.

Если же таковых не последует, то женщины намерены устроить пикет под зданием Одесского областного совета.

Добавим, что движение Evalution когда–то объединило успешных и состоявшихся в жизни женщин, которые также считают, что пришло время менять укоренившийся имидж украинок.