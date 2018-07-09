Помощника тренера хорватской сборной исключили из хорватской делегации за "Слава Украине!" на ЧМ-2018

Федерация футбола Хорватии официально заявила о прекращении исполнения Огненом Вукоевичем его функций в сборной Хорватии и исключении его из состава делегации на ЧМ в России.

Об этом сообщается на портале организации.

«Федерация футбола Хорватии уведомляет общественность о том, что Огнен Вукоевич освобожден от обязанностей помощника тренера национальной команды по решению руководства хорватской федерации. Он больше не является членом Хорватской делегации на чемпионате мира по футболу в России», - говорится в сообщение

Уточняется, что Федерация футбола Хорватии извиняется перед российской общественностью за «спорный видеоролик» после четвертьфинала Кубка мира, в связи с которым ФИФА приняла дисциплинарные меры – вынесла предупреждение Домагою Виде.

Напомним, в ночь на 8 июля после победы над сборной России экс-защитник киевского "Динамо" и игрок хорватской сборной Домагой Вида, который забил в ворота россиян один гол, а потом реализовал послематчевый одиннадцатиметровый, вместе с селекционером "Динамо" и членом хорватского тренерского штаба Огненом Вукоевичем записали видеообращение в раздевалке команды. В ролике хорватский игрок говорит: «Слава Украине, давай, давай!», а Вукоевич добавляет: «Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!».

Вида много лет защищал честь киевского "Динамо" и жил в столице Украины, и у него осталось в Украине много друзей и болельщиков, "частичку этой победы он посвятил именно им".