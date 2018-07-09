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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Леденцы "Стрепсилс" временно запрещены к продаже в Украине

Категория: Новости

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение лекарственного средства "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".

Об этом идет речь в соответствующем распоряжении Гослекслужбы, обнародованном на сайте ведомства в понедельник, 9 июля.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом", леденцы... серии DG546, производства Реккит Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед, Великобритания до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками", - идет речь в документе за подписью председателя Гослекслужбы Наталии Гудзь.

Решение о запрете принято из-за несоответствия методов контроля качества по показателям "количественное определение" и "идентификация".



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