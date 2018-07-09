Одесская теннисистка победила на турнире в Италии

В итальянской столице, городе Риме, прошли престижные теннисные соревнования ITF, на которых успешно выступила теннисистка из Одессы Даяна Ястремская.

Как сообщили в департаменте информации Одесского горсовета, соперницей спортсменки стала в финале россиянка Анастасия Потапова, и в двух сетах Ястремская отдала ей лишь один гейм, разгромив противницу со счётом 6:1 и 6:0.

В результате Даяна стала обладательницей призового фонда, а сама победы принесла теннисистке третий титул в карьере и первый в нынешнем году. Кроме того, одесситка повысила свой рейтинг в WTA, переместившись ближе к первой сотне и обновив личный рекорд.