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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Одесская теннисистка победила на турнире в Италии

Категория: Новости / Спорт

Одесская теннисистка победила на турнире в Италии

В итальянской столице, городе Риме, прошли престижные теннисные соревнования ITF, на которых успешно выступила теннисистка из Одессы Даяна Ястремская.

Как сообщили в департаменте информации Одесского горсовета, соперницей спортсменки стала в финале россиянка Анастасия Потапова, и в двух сетах Ястремская отдала ей лишь один гейм, разгромив противницу со счётом 6:1 и 6:0.

В результате Даяна стала обладательницей призового фонда, а сама победы принесла теннисистке третий титул в карьере и первый в нынешнем году. Кроме того, одесситка повысила свой рейтинг в WTA, переместившись ближе к первой сотне и обновив личный рекорд.



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