Украина впервые не примет участие в детском Евровидении из-за отсутствия средств

Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как член Европейского вещательного союза, ежегодно обеспечивает участие Украины в детском Евровидении, однако в этом году из-за критического недофинансирования общественного вещателя представитель Украины не сможет принять участие в международном песенном конкурсе. Об этом сообщает UA. Первый.

Так, участие в детском Евровидении предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос Европейского вещательного союза – организатора конкурса – за участие в соревновании.

В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности покрыть затраты на проведение отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты.

Указано, что в распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НОТУ предусмотрено лишь 776 млн грн., что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года, поскольку это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной Законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", где говорится, что бюджет НОТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда Государственного бюджета Украины за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.

НОТУ является самым молодым европейским общественным вещателем и, по исследованию Европейского вещательного союза, – наименее финансируемым.

Ежегодные членские взносы в Европейский вещательный союз составляют около 19 млн грн. Еще 744 млн грн. в год необходимо для оплаты труда сотрудников. Производство контента и обеспечение жизнедеятельности компании требуют расходов в сумме 150 млн грн. и 72 млн грн. соответственно. Таким образом, дефицит бюджета Общественного в 2018 году составляет 759 млн грн.

Детский песенный конкурс Евровидение – ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором принимают участие по одному представителю от каждой из стран – членов Европейского вещательного союза. В ноябре 2018 года конкурс состоится в Минске, Белоруссия. Украина принимает участие в соревновании с 2006 года, однако впервые за всю историю конкурса вынуждена отказаться от участия.