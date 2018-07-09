Верховный суд Украины аннулировал решения суда о выплате ОПЗ 7 миллиардов гривен структурам олигарха Дмитрия Фирташа

Верховный суд Украины аннулировал судебные решения, обязывавшие Одесский припортовый завод выплатить 6,7 миллиарда гривен структурам олигарха Дмитрия Фирташа, дело направлено на повторное рассмотрение.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

По всей видимости, речь идёт о решении городского суда Южного, который в марте 2017 года постановил взыскать с ОПЗ указанный долг. Этим решением суд Южного актуализировал на территории Украины решение Стокгольмского арбитража по взысканию с ОПЗ долгов за потреблённый в 2013-2014 годах газ. Позже правомерность решения южненского суда подтвердил Апелляционный суд Одесской области.

Теперь это решение отменено, и украинские исполнительные органы не имеют формальных оснований предпринимать какие-либо действия по взысканию долга с Одесского припортового завода.

Самого решения Стокгольмского арбитража Верховный суд не касался, так что формально долг, из-за которого уже дважды срывались попытки приватизации завода, никуда не делся.