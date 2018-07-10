Принуждение к отклонениям

Всё течёт, всё меняется, – как говаривал Гераклит.

В такое трудно поверить, но вот, к примеру, Владимир Гройсман в бытность свою Председателем Верховной Рады, ещё в 2015 заявлял, что украинский парламент никогда не поддержит однополые браки.

«Мы с вами выступаем за семейные ценности. Я слышу какие-то фейки, что в Украине могут быть какие-нибудь однополые браки. Не дай Бог, чтобы это произошло. И мы никогда не будем это поддерживать», – заявлял каких-то три года назад Гройсман.

Ещё сложнее будет моим дорогим читателям представить себе, что именно под руководством премьер-министра Гройсмана Кабинет министров Украины обязал своим распоряжением все министерства и другие государственные органы выполнять план действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года.

Вы что-нибудь слышали о таком интересном документе? А ведь он призван кардинально изменить нашу с вами жизнь, в частности, в следующих аспектах:

Изменения в системе образования. Детей будут учить, что однополый образ жизни – это норма (статья 102, пункт 3). Использование средств массовой информации для пропаганды гомосексуализма (статья 102, пункт 4). Легализация гражданского партнерства для однополых пар (статья 105, пункт 6). Разрешение трансгендерам (лицам, сменившим пол) усыновлять детей (статья 105, пункт 7). Предоставление права быть донорами крови гомосексуалистам, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам (статья 105, пункт 11).

Оказывается, в Украине действует бесчисленное количество документов, которые просто обязывают ее предпринять неотложные меры в защиту прав представителей ЛГБТ-сообщества. Напомню для моих дорогих читателей, не слишком сведущих в вопросах сексуальной ориентации, что обозначение ЛГБТ (англ. LGBT) – аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender). Термин используется с 1990-х годов, и в период с середины-конца 1980-х годов стал заменять слово «гей-сообщество».

Надеюсь, мои дорогие читатели помнят аналогичную ситуацию с отменой в Украине смертной казни? Это было одним из необходимых условий принятия нашего государства в Совет Европы. Мы наложили мораторий на применение смертной казни, хотя многие были категорически против, – и в 1995 году Украина получила членство в Совете Европы.

Вот и с правами ЛГБТ всё происходит по похожему сценарию. В 2000 году Совет Европы издал специальную резолюцию о положении лесбиянок и геев в государствах – членах Совета Европы, где прямым текстом было указано, что правительства стран-членов Совета Европы должны принять соответствующие меры для предотвращения дискриминации ЛГБТ, борьбы с гомофобией, осуществлять проведение просветительских программ по гомосексуальности в учебных заведениях, правоохранительных органах, органах судебной системы, создание условий для легализации однополых семей и тому подобное.

Например, есть такой интересный документ, как «Общая стратегия Евросоюза в отношении Украины», в котором Европарламент призывает украинское правительство принять «законодательные и оперативные меры по борьбе против дискриминации, основанной на сексуальной ориентации».

Членам Совета Европы, в том числе Украине, ничего не остаётся, как должным образом реагировать на эти вызовы. Мы ведь заявили, что идем в Европу – и если мы идем, то идем по всем параметрам. А одним из параметров является борьба с дискриминацией ЛГБТ и защита их прав.

А если такая политика идёт вразрез с традициями и ценностями украинцев, то наше право – инициировать выход Украины из Совета Европы и отмену евроинтеграционной политики. Но мы же все стремимся в Евросоюз, потому вынуждены принять ЛГБТ-компонент как сопутствующее зло. Грубо говоря, попросту выражаясь, без геев Украине не видать Европейского Союза, ой, не видать!

А потому в прошедшем не так давно в Киеве гей-параде приняла участие тяжёлая артиллерия – народные депутаты Светлана Залищук и Сергей Лещенко, евродепутат Ребекка Хармс, министр Германии по делам Европы Майкл Рот, а также посол Канады Роман Ващук с делегацией из 20 человек, а Госдепартамент США делегировал на марш 60 сотрудников своего посольства.

И только колонна гей-парада начала своё шествие, к участникам марша присоединилась сама посол США в Украине Мари Йованович в сопровождении крепких охранников.

Важнейшим итогом этих показательных выступлений защитников интимных ценностей стало то, что для всех очевидную малочисленность гей-сообщества и глухое неприятие альтернативных ценностей большинством украинского сообщества пытались компенсировать присутствием важных иностранных делегаций.

Мифы о «гендере»

Что касается Украины, есть опасения, что следующим шагом станет введение административной и уголовной ответственности за критику или несогласие с любыми действиями и высказываниями, которые популяризируют гомосексуализм. В некоторых странах уже сейчас наказывают тех, кто признает, что гомосексуализм – это грех или аномалия, а родителей, которые выступают против пропаганды этого явления в школе, лишают родительских прав.

Вышеуказанный план действий уже реализуется в Украине. Гомосексуализм целенаправленно пропагандируется, в том числе через СМИ. Людей пытаются обмануть и «доказать», что это нормально. При этом часто используются аргументы, противоречащие научным фактам.

Исторические факты о том, что ЛГБТ сопутствовали человечеству на протяжении всей эволюции, например, были особенно распространены в Древней Греции, свидетельствуют только об аморальности и разложении правящей верхушки, растлевающей малолетних юношей. Нет ни одного исторического факта сожительства крестьян или рабов друг с другом в античную пору.

Например, утверждение, что «гомосексуалисты такими родились», опровергается фактом существования идентичных близнецов, имеющих различную сексуальную ориентацию.

Или распространяют мифы о том, что сексуальная ориентация человека является неизменной, поскольку она определяется чисто биологическими факторами, хотя научные данные свидетельствуют о том, что именно сами гомосексуалисты часто (гораздо чаще людей с нормальной ориентацией) меняют сексуальную ориентацию.

Имеют также место исследования о том, что сексуальная идентичность закладывается во время второго периода беременности, что на предпочтения влияют гормональный фон, высокий тестостерон у беременной матери (например, из-за синдрома конгенитальной гиперплазии надпочечников), которые приводят к би- или гомосексуальности у родившихся девочек, то есть к аномалии развития.

На самом же деле, чаще всего однополая сексуальность является следствием свободного, но ошибочного, аморального выбора человека. Пропаганда гомосексуализма, неправильное воспитание, пережитое в детстве сексуальное насилие и другие причины могут подтолкнуть к такому выбору. Влияние среды на сексуальные предпочтения хорошо иллюстрируется отношениями в местах лишения свободы, особенно в женских колониях, где фиксируется огромное количество однополых семей.

Религия относит гомосексуализм к самым тяжким из грехов. Конечно же, Бог не призывает ненавидеть и преследовать гомосексуалистов, наоборот, религия предлагает для их же блага предупреждать о последствиях этого греха и помогать от него избавляться.

Уже есть научные данные, которые доказывают прямое влияние нетрадиционной сексуальной ориентации родителей на дальнейшую жизнь детей. Например, в репрезентативной выборке из населения США в возрасте от 18 до 39 лет, 23% взрослых детей из семей лесбиянок когда-нибудь подвергались сексуальному насилию со стороны так называемых "отцов" (для сравнения, среди детей из нормальных семей – 2%), 24% взрослых детей из семей геев недавно задумывались о самоубийстве (среди детей из нормальных семей – 5%), 39% взрослых детей из семей лесбиянок имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию (среди детей из нормальных семей – 10%).

Итак, аморальность и безнравственность родителей (гомосексуализм) имеет ужасные долгосрочные последствия для детей, а усыновление детей гомосексуалистами является осуществлением насилия над этими детьми.

Статистические данные свидетельствуют, что мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией в 4,2 раз чаще пытаются покончить жизнь самоубийством, а женщины с нетрадиционной сексуальной ориентацией в 3,5 раза чаще имеют зависимость от наркотиков, чем лица с нормальной сексуальной ориентацией.

За чей счёт банкет?

Всего в Украине зарегистрировано 44 ЛГБТ-организации различных направлений. Известных – не больше пяти. Это Гей-альянс Украина, Национальный ЛГБТ-портал Украины, Гей-форум Украины, Совет ЛГБТ-организаций Украины, Инсайд.

Все ЛГБТ-организации существуют исключительно на общественных началах за деньги зарубежных грантов. Основные спонсоры этого движения в Украине – это Фонд Элтона Джона, шведское агентство по международному развитию Sida, американское агентство по международному развитию USAID. Также гранты на поддержку ЛГБТ движения в Украине выделяют Европейская комиссия и Канадский фонд поддержки местных инициатив.

Фонд Элтона Джона с 1992 года выделил Украине примерно 11 млн. долларов на поддержку движения ЛГБТ, а также на борьбу со СПИДом. USAID выделил Украине за этот же период почти 2 млрд. долларов, причем за последние два года их помощь несколько возросла. От этого фонда в Украине действует девять программ по правам человека. Примерно половина так или иначе имеют отношение к ЛГБТ-движениям.

Весомую поддержку украинским ЛГБТ-активистам оказывают шведы. Согласно данным отчета Sida, в 2014 году они выделили Украине 81 500 000 шведских крон, или 9 700 000 долларов США в поддержку демократии, прав человека и гендерного равенства. Для сравнения – на образование Украине было выделено 516 тыс. долларов, а на здоровье – вообще 2,5 тыс. долларов.

Канадский фонд местных инициатив ежегодно запускает конкурс на получение грантов в максимальном размере 50 000 канадских долларов – 36 000 долларов США. В приоритете – организации, направленные на защиту ЛГБТ, женщин и антикоррупционные инициативы. Одно из направлений финансовой поддержки – гранты на борьбу со СПИДом – сейчас почти исчезло.

Агенты разрушения и гражданского противостояния

На мой взгляд, любая демонстративная и показательная активность сообщества гомосексуалистов, лесбиянок и их пропагандистов наносит колоссальный вред стране:

– потому что порождает глубокий раскол внутри общества, провоцируя мощный социальный и мировоззренческий конфликт между гражданами, выводя его в публичную плоскость;

– окончательно дискредитирует в умах и сердцах украинцев понятие «европейские ценности», которое уже сейчас у общества воспринимается преимущественно как синоним извращения и порока в части личностной и семейной этики;

– разрушает социальную почву вектора на интеграцию в Евросоюз, так как все больше и больше граждан приходят к выводу, что «такие ценности ЕС» являются враждебными для нашего общественного организма;

Среди этих людей нет шахтёров, грузчиков, крестьян и даже учителей. И уж, конечно, их нет в зоне военного конфликта на Востоке нашей страны. Эти люди – не просто балласт, они – агенты разрушения и гражданского противостояния.