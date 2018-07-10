Принуждение к отклонениям

Всё течёт, всё меняется, – как говаривал Гераклит.
В такое трудно поверить, но вот, к примеру, Владимир Гройсман в бытность свою Председателем Верховной Рады, ещё в 2015 заявлял, что украинский парламент никогда не поддержит однополые браки.
«Мы с вами выступаем за семейные ценности. Я слышу какие-то фейки, что в Украине могут быть какие-нибудь однополые браки. Не дай Бог, чтобы это произошло. И мы никогда не будем это поддерживать», – заявлял каких-то три года назад Гройсман.
Ещё сложнее будет моим дорогим читателям представить себе, что именно под руководством премьер-министра Гройсмана Кабинет министров Украины обязал своим распоряжением все министерства и другие государственные органы выполнять план действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года.
Вы что-нибудь слышали о таком интересном документе? А ведь он призван кардинально изменить нашу с вами жизнь, в частности, в следующих аспектах:
- Изменения в системе образования. Детей будут учить, что однополый образ жизни – это норма (статья 102, пункт 3).
- Использование средств массовой информации для пропаганды гомосексуализма (статья 102, пункт 4).
- Легализация гражданского партнерства для однополых пар (статья 105, пункт 6).
- Разрешение трансгендерам (лицам, сменившим пол) усыновлять детей (статья 105, пункт 7).
- Предоставление права быть донорами крови гомосексуалистам, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам (статья 105, пункт 11).
Оказывается, в Украине действует бесчисленное количество документов, которые просто обязывают ее предпринять неотложные меры в защиту прав представителей ЛГБТ-сообщества. Напомню для моих дорогих читателей, не слишком сведущих в вопросах сексуальной ориентации, что обозначение ЛГБТ (англ. LGBT) – аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender). Термин используется с 1990-х годов, и в период с середины-конца 1980-х годов стал заменять слово «гей-сообщество».
Надеюсь, мои дорогие читатели помнят аналогичную ситуацию с отменой в Украине смертной казни? Это было одним из необходимых условий принятия нашего государства в Совет Европы. Мы наложили мораторий на применение смертной казни, хотя многие были категорически против, – и в 1995 году Украина получила членство в Совете Европы.
Вот и с правами ЛГБТ всё происходит по похожему сценарию. В 2000 году Совет Европы издал специальную резолюцию о положении лесбиянок и геев в государствах – членах Совета Европы, где прямым текстом было указано, что правительства стран-членов Совета Европы должны принять соответствующие меры для предотвращения дискриминации ЛГБТ, борьбы с гомофобией, осуществлять проведение просветительских программ по гомосексуальности в учебных заведениях, правоохранительных органах, органах судебной системы, создание условий для легализации однополых семей и тому подобное.
Например, есть такой интересный документ, как «Общая стратегия Евросоюза в отношении Украины», в котором Европарламент призывает украинское правительство принять «законодательные и оперативные меры по борьбе против дискриминации, основанной на сексуальной ориентации».
Членам Совета Европы, в том числе Украине, ничего не остаётся, как должным образом реагировать на эти вызовы. Мы ведь заявили, что идем в Европу – и если мы идем, то идем по всем параметрам. А одним из параметров является борьба с дискриминацией ЛГБТ и защита их прав.
А если такая политика идёт вразрез с традициями и ценностями украинцев, то наше право – инициировать выход Украины из Совета Европы и отмену евроинтеграционной политики. Но мы же все стремимся в Евросоюз, потому вынуждены принять ЛГБТ-компонент как сопутствующее зло. Грубо говоря, попросту выражаясь, без геев Украине не видать Европейского Союза, ой, не видать!
А потому в прошедшем не так давно в Киеве гей-параде приняла участие тяжёлая артиллерия – народные депутаты Светлана Залищук и Сергей Лещенко, евродепутат Ребекка Хармс, министр Германии по делам Европы Майкл Рот, а также посол Канады Роман Ващук с делегацией из 20 человек, а Госдепартамент США делегировал на марш 60 сотрудников своего посольства.
И только колонна гей-парада начала своё шествие, к участникам марша присоединилась сама посол США в Украине Мари Йованович в сопровождении крепких охранников.
Важнейшим итогом этих показательных выступлений защитников интимных ценностей стало то, что для всех очевидную малочисленность гей-сообщества и глухое неприятие альтернативных ценностей большинством украинского сообщества пытались компенсировать присутствием важных иностранных делегаций.
Мифы о «гендере»
Что касается Украины, есть опасения, что следующим шагом станет введение административной и уголовной ответственности за критику или несогласие с любыми действиями и высказываниями, которые популяризируют гомосексуализм. В некоторых странах уже сейчас наказывают тех, кто признает, что гомосексуализм – это грех или аномалия, а родителей, которые выступают против пропаганды этого явления в школе, лишают родительских прав.
Вышеуказанный план действий уже реализуется в Украине. Гомосексуализм целенаправленно пропагандируется, в том числе через СМИ. Людей пытаются обмануть и «доказать», что это нормально. При этом часто используются аргументы, противоречащие научным фактам.
Исторические факты о том, что ЛГБТ сопутствовали человечеству на протяжении всей эволюции, например, были особенно распространены в Древней Греции, свидетельствуют только об аморальности и разложении правящей верхушки, растлевающей малолетних юношей. Нет ни одного исторического факта сожительства крестьян или рабов друг с другом в античную пору.
Например, утверждение, что «гомосексуалисты такими родились», опровергается фактом существования идентичных близнецов, имеющих различную сексуальную ориентацию.
Или распространяют мифы о том, что сексуальная ориентация человека является неизменной, поскольку она определяется чисто биологическими факторами, хотя научные данные свидетельствуют о том, что именно сами гомосексуалисты часто (гораздо чаще людей с нормальной ориентацией) меняют сексуальную ориентацию.
Имеют также место исследования о том, что сексуальная идентичность закладывается во время второго периода беременности, что на предпочтения влияют гормональный фон, высокий тестостерон у беременной матери (например, из-за синдрома конгенитальной гиперплазии надпочечников), которые приводят к би- или гомосексуальности у родившихся девочек, то есть к аномалии развития.
На самом же деле, чаще всего однополая сексуальность является следствием свободного, но ошибочного, аморального выбора человека. Пропаганда гомосексуализма, неправильное воспитание, пережитое в детстве сексуальное насилие и другие причины могут подтолкнуть к такому выбору. Влияние среды на сексуальные предпочтения хорошо иллюстрируется отношениями в местах лишения свободы, особенно в женских колониях, где фиксируется огромное количество однополых семей.
Религия относит гомосексуализм к самым тяжким из грехов. Конечно же, Бог не призывает ненавидеть и преследовать гомосексуалистов, наоборот, религия предлагает для их же блага предупреждать о последствиях этого греха и помогать от него избавляться.
Уже есть научные данные, которые доказывают прямое влияние нетрадиционной сексуальной ориентации родителей на дальнейшую жизнь детей. Например, в репрезентативной выборке из населения США в возрасте от 18 до 39 лет, 23% взрослых детей из семей лесбиянок когда-нибудь подвергались сексуальному насилию со стороны так называемых "отцов" (для сравнения, среди детей из нормальных семей – 2%), 24% взрослых детей из семей геев недавно задумывались о самоубийстве (среди детей из нормальных семей – 5%), 39% взрослых детей из семей лесбиянок имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию (среди детей из нормальных семей – 10%).
Итак, аморальность и безнравственность родителей (гомосексуализм) имеет ужасные долгосрочные последствия для детей, а усыновление детей гомосексуалистами является осуществлением насилия над этими детьми.
Статистические данные свидетельствуют, что мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией в 4,2 раз чаще пытаются покончить жизнь самоубийством, а женщины с нетрадиционной сексуальной ориентацией в 3,5 раза чаще имеют зависимость от наркотиков, чем лица с нормальной сексуальной ориентацией.
За чей счёт банкет?
Всего в Украине зарегистрировано 44 ЛГБТ-организации различных направлений. Известных – не больше пяти. Это Гей-альянс Украина, Национальный ЛГБТ-портал Украины, Гей-форум Украины, Совет ЛГБТ-организаций Украины, Инсайд.
Все ЛГБТ-организации существуют исключительно на общественных началах за деньги зарубежных грантов. Основные спонсоры этого движения в Украине – это Фонд Элтона Джона, шведское агентство по международному развитию Sida, американское агентство по международному развитию USAID. Также гранты на поддержку ЛГБТ движения в Украине выделяют Европейская комиссия и Канадский фонд поддержки местных инициатив.
Фонд Элтона Джона с 1992 года выделил Украине примерно 11 млн. долларов на поддержку движения ЛГБТ, а также на борьбу со СПИДом. USAID выделил Украине за этот же период почти 2 млрд. долларов, причем за последние два года их помощь несколько возросла. От этого фонда в Украине действует девять программ по правам человека. Примерно половина так или иначе имеют отношение к ЛГБТ-движениям.
Весомую поддержку украинским ЛГБТ-активистам оказывают шведы. Согласно данным отчета Sida, в 2014 году они выделили Украине 81 500 000 шведских крон, или 9 700 000 долларов США в поддержку демократии, прав человека и гендерного равенства. Для сравнения – на образование Украине было выделено 516 тыс. долларов, а на здоровье – вообще 2,5 тыс. долларов.
Канадский фонд местных инициатив ежегодно запускает конкурс на получение грантов в максимальном размере 50 000 канадских долларов – 36 000 долларов США. В приоритете – организации, направленные на защиту ЛГБТ, женщин и антикоррупционные инициативы. Одно из направлений финансовой поддержки – гранты на борьбу со СПИДом – сейчас почти исчезло.
Агенты разрушения и гражданского противостояния
На мой взгляд, любая демонстративная и показательная активность сообщества гомосексуалистов, лесбиянок и их пропагандистов наносит колоссальный вред стране:
– потому что порождает глубокий раскол внутри общества, провоцируя мощный социальный и мировоззренческий конфликт между гражданами, выводя его в публичную плоскость;
– окончательно дискредитирует в умах и сердцах украинцев понятие «европейские ценности», которое уже сейчас у общества воспринимается преимущественно как синоним извращения и порока в части личностной и семейной этики;
– разрушает социальную почву вектора на интеграцию в Евросоюз, так как все больше и больше граждан приходят к выводу, что «такие ценности ЕС» являются враждебными для нашего общественного организма;
Среди этих людей нет шахтёров, грузчиков, крестьян и даже учителей. И уж, конечно, их нет в зоне военного конфликта на Востоке нашей страны. Эти люди – не просто балласт, они – агенты разрушения и гражданского противостояния.