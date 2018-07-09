Дом Руссова: сначала – мусор, потом – все остальное

Таки началось: в Одессе стартовали работы по ремонту (воссозданию, возрождению) нашего, давно ставшего «кошмаром», дома Руссова.

Там, в эти жаркие летние дни, сейчас по-настоящему горячо: ведутся рaботы по устaновке строительных лесов нa фaсaде здaния, будет установлена и строительная сетка.

Да-да, у одесситов снова появилась надежда, что некогда красавец– дом, который вот уже много лет стал уродством (и всеобщей болью) центра города, будет восстановлен.

Сотрудники фирмы «Укрспецпроект», которая выиграла тендер на реставрацию этого памятника архитектуры, намерены, прежде всего, очистить дом Руссова от мусора, провести укрепительные работы фундамента и стен, противоаварийные и огнезащитные мероприятия. И главное, что нам обещают: по завершении будет отреставрирован фасад, тот самый красавец-фасад, который можно пока увидеть на старинных гравюрах и более поздних исторических фотографиях.

Зданию вернут уникальный декор и восстановят утраченные элементы. Предусмотрены ремонт и усиление стен, перемычек, главных лестниц, а также восстановление в полном объеме конструкций покрытия, включая утраченные купола, фонарь, эркеры и так далее.

Работы только-только начались. То есть, стартовал их первый этап. И вот первая новость: с территории, прилегaющей к уникальному здaнию, и из чaсти подвaлов только зa неделю вывезли… более 900 тонн мусорa.

Сразу за этим последует подготовка фундaмента к укреплению и гидроизоляции. Зaплaнировaно даже специальное устройство лепного цехa для изучения, зaчистки, рестaврaции и восстaновления элементов лепного декорa фaсaдa.

Как сообщается официально, все обрушившиеся элементы лепного декора внутренних помещений, печные изразцы и оригинальный кирпич собираются и оправляются на склад для хранения, изучения, восстановления с дальнейшим использованием в реставрационных работах.

Немаловажный факт: дом Руссова находится в самом центре, на оживленном участке улицы Садовой. Аварийные участки фасада здания закрываются защитной сеткой для обеспечения безопасности в случае падения элементов лепного декора, камней и т.д. при проведении ремонтно-реставрационных работ. Уже работниками компании «Укрспецпроект» установлено ограждение фасадной части объекта. Несмотря на это, стоит напомнить: здесь и раньше было ходить небезопасно, теперь предупредительные таблички развешаны повсюду. Так что, одесситы и гости города, проходя мимо оградительного забора, будьте бдительны!

Что в будущем? Окрасить фасад дома Руссова планируется в один из первоначальных цветов, близкий к песочному, а не тот, грязно-зеленый, к которому мы вроде как даже и привыкли. Также планируется выполнить защиту карнизов, тяг, подоконных элементов и т.п. от протекания осадков и сырости, заменить оконные и дверные заполнения, восстановить утраченные кованые элементы декора и ограждения балконов.

Напомним, находящийся в плачевном состоянии дом Руссова в начале января по решению суда полностью передали в коммунальную собственность.

И еще о будущем дома Руссова: после реставрации сюда вернется знаменитая аптека Гаевского, и даже может появиться Музей быта Одессы конца XIX – начала XX века.

А вот как сложится судьба верхних этажей дома Руссова в будущем – пока неизвестно. Есть много идей. Например, их могут использоваться в формате «открытого пространства»: картинные галереи или лектории. Впрочем, до всего этого – еще очень и очень далеко. Работ много, очень много, и пока нам лишь стоит надеяться, что обновленный дом Руссова предстанет перед нами однажды во всей своей красе – хотя бы внешней.

Самое время вспомнить, что это историческое и многострадальное здание было возведено в далеком 1887 году для Александра Руссова – очень и очень богатого одессита. Проект был составлен одесскими архитекторами Шмидтом и Черниговым. Строился он как доходный дом, который сдавался в аренду. На первом этаже дома Руссова расположились знаменитая аптека Гаевского и Поповского, ресторан, модные одесские магазины. Второй этаж выделили под конторы крупных одесских фирм, а последние два этажа – под квартиры. После смерти А. Руссова дом перешел в собственность известнейшего одесского коммерсанта А. Гаевского. Аптека, названная его именем, была едва ли не самой знаменитой в Одессе, и именовалась аптекой Гаевского-Поповского. Поповский был компаньоном Гаевского.

Это – прекрасное прошлое дома Руссова. Что «имеем» на сегодня, мы все хорошо знаем, ну а чем «сердце успокоится» – увидим. Так что, как говорится, будем очень и очень надеяться…