Автохлам мешает. Маршрутки… впечатляют?

Оказывается, в Одессе сложилась довольно печальная ситуация с так называемым «автохламом» – то есть, с авто, которые брошены за ненадобностью и на улицах, и во дворах города.

Ржавеющие автотранспортные средства, которые брошенными стоят на улицах города, представляют собой реальную угрозу, так как могут даже создать пожароопасную ситуацию. «Автохлам» часто мешает проезду, занимает необходимые для горожан места парковки и вообще портит внешний вид города. Более того, в таких авто порой устраивают ночлег бездомные, играют дети.

Коммунальное предприятие «Одестранспарксервис» обратилось к жителям города (то есть, владельцам этих отживших свой век авто) с убедительной просьбой убрать их самостоятельно. Что произойдет, если хозяева этого не сделают? Такие автомобили, как сообщается, будут эвакуированы коммунальной службой принудительно.

Ничего не скажешь, автохлам, вероятно, и в самом деле представляет угрозу, мешает и портит внешний вид. Но у него есть одно свойство, которого так не хватает некоторым нашим другим авто, а именно: «автохлам» не перевозит людей, он вообще не двигается. В отличие от наших маршруток, которые не просто передвигаются, но еще и людей перевозят, да порой в таких количествах, что диву даешься: и как микроавтобус может вместить столько народа?

При чем здесь маршрутки в теме «автохлама»? Да по той простой причине, что многие из них иначе как автохламом не назовешь: и «полы» у них дырявые, и люки в жаркое время не открываются, да и каждая остановка этого «сервисного» средства передвижения (за семь гривен, между прочим!) сопровождается таким звуком, что впору уши затыкать.

Вот тут поневоле и задаешься вопросом: что же есть «автохлам»?..

Вот только совсем недавно у маршрутки, следующей по 145-му маршруту… отвалилось колесо. Да, обошлось без пострадавших, к счастью. Но тема «автохлама» снова-таки как-то сама собой приходит в голову. Тем более, что подобный случай произошел несколько месяцев назад на площади 10 апреля.

И еще. У оставленного «на приколе» «автохлама» нет водителя, который, как в «неавтохламных» маршрутках, такое порой может вытворить, что, честно говоря, задумываешься лишний раз: а стоит ли вообще залезать в микроавтобус?

Пример, думается, может привести каждый, кто ездит в маршрутках. А вот в группе «Черный список. Одесса» на Фейсбуке недавно появился леденящий душу рассказ одесситки. Водитель 130-й маршрутки… как бы это… очень резко отреагировал на замечание других участников движения. Он остановился для высадки пассажиров в неположенном для этого месте. Создав аварийную ситуацию, мужчина никак не реагировал на сигналы рядом стоящих и едущих авто: он спокойно выдавал сдачу пассажирам. Дальше – больше: после того, как муж свидетельницы событий сделал водителю замечание, тот… ударил мужчину дверью автобуса. Ну а потом с молотком в руках он начал угрожать «обидчику». Поток угроз не остановился и после замечания свидетельницы событий Натальи, «маршрутчик» с молотком начал угрожать и ей. «С нецензурной бранью и угрозами он кинулся на мужа. Я выскакиваю из машины с фразой «что вы делаете?!». Водитель меняет тактику беседы – теперь с молотком он кидается на меня», – пишет одесситка.

В том же «Черном списке. Одесса» появилась и другая история: «Водитель 280-й маршрутки – полный «неадекват». Он орет на людей и не останавливается на остановках, а только там, где ему вздумается…», – пишут одесситы.

Вот и получается: если автохлам мешает, то наши активно развозящие людей маршрутки впечатляют. То есть, порой просто поражают. Еще и угрожают: водители – словесно, сами маршрутки – своим «состоянием».

Автохлам с улиц города, конечно, можно убрать. Что делать с маршрутками?..