Наркотики «за» и «против»: два «полярных» митинга-акции в один день

Честно говоря, это почти смешно. А, может, и очень грустно. Ну сами посудите: в Международный день борьбы со злоупотреблением и оборотом наркотиков в Одессе в жаркий день произошли две «жаркие» акции. С первой все понятно: она была посвящена пропаганде здорового образа жизни. Прошла, кстати, довольно активно: молодые люди – представители разных общественных и благотворительных организаций – установили стенды с пропагандой здорового образа жизни и развернули соответствующие плакаты.

Одна из активисток рассказала, что цель акции понятна и ясна: на нее собрались люди из реабилитационных центров. Некоторые из них рассказывают прохожим о том, как справиться с наркозависимостью, о том, какие методы борьбы с с этим злом сейчас «в действии». Подчеркивалось также, в какой именно специализированной помощи нуждаются наркозависимые люди.

По сути, акция была призвана еще раз обратить внимание одесситов, особенно молодых людей, насколько опасна наркозависимость, к каким страшным последствиям она приводит.

И что же? В этот же день на Греческой площади наркозависимые провели свою акцию. Если хотите – митинг, даже, пожалуй, перформанс.

Она назвали его «Охота на ведьм», и ее участники даже разыграли небольшую сценку: некий страшный человек, похожий на инквизитора, обнаружил у «ведьмы» наркотики, после чего несколько раз «ударил» ее дубиной и даже привязал к столбу. Затем задержанную якобы «сожгли на костре» (к счастью, обошлось без настоящего огня). Суть, надо полагать, состояла в том, что борьба с наркозависимыми, по мнению участников акции, сродни охоте на ведьм.

Что говорили участники этой второй акции, проходившей, напомним, в Международный день борьбы со злоупотреблением и оборотом наркотиков? Они считают, что нужно отменить уголовную ответственность за употребление наркотиков и ввести административную. То есть, отменить часть 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Мол, эта статья – настоящие репрессии по отношению к гражданам, которые принимают наркотики.

– Мы боремся за то, чтобы убрать репрессивную наркополитику, – считают участники этой акции.

Далее прозвучало, что жестокую и бессмысленную борьбу с наркоманами вообще надо прекратить.

Плакаты, с которыми участники акции пришли на митинг, тоже говорили сами за себя. Тут вам и «Нас убивают не наркотики, нас убивают репрессии», и «Люди, употребляющие наркотики, не должны преследоваться», и даже «Посадили Машу за 5 граммов плана для выполнения наркоплана».

Я вот думаю в данном контексте: а что это наши господа алкоголики так скромно себя ведут? Им, может, тоже есть что сказать, не правда ли? Неактивные они какие-то, честное слово. Я уже не говорю о других господах, которым, может, тоже есть что сказать в собственную «защиту». Вот, например, те, которые отбивают пальцы и другие «органы» памятникам, крушат исторические ценности и так далее. А, может они вот такие – «вандалозависимые», и их права тоже надо… защищать?

Ну а если серьезно, то вот вам только некоторые сухие цифры, которые недавно были озвучены в Одессе на пресс-конференции, посвященной все тому же Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. С начала этого года сотрудниками отдела противодействия наркопреступности ГУ НП в Одесской области было выявлено 872 уголовных правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Ежегодно органами полиции фиксируется более полутора десятков преступлений, связанных с наркотиками, в которых участвуют дети и подростки.

Ну и для полноты «картины» следует упомянуть о третьей акции «в тему», которая проводится в Одессе. Она посвящена борьбе с торговлей наркотиками и называется «Нарисуй жизнь»

Как сообщается официально, каждый одессит может воспрепятствовать торговле наркотиками. Достаточно сообщить по телефону доверия о появившихся на зданиях надписях, рекламирующих ресурсы распространения наркопрепаратов. Думаю, что нет такого одессита, который бы не «любовался» подобными надписями на фасадах, воротах и стенах города.

Воспрепятствовать торговле наркотическими веществами может каждый одессит. Для этого необходимо сообщить местонахождение рекламы ресурсов по торговле наркотиками по телефонам доверия: (095) 2353434 и (097) 2353434. Волонтеры проекта «Нарисуй жизнь» приедут и закрасят рекламу.