Нейрофизиология на службе у политтехнологий

Сегодня, в преддверии выборов, политтехнологи через СМИ и другие политические институты манипулируют нашим сознанием, глубоко залезая в нашу психику и даже нервную систему. Задача статьи – показать, как политические технологии, для которых не существует ничего святого, манипулируют нами в тех сферах психики, где мы наиболее беззащитны, и все ради достижения своих грязных целей.

Контуры нервной системы человека по Т.Лири

В 1995 г. вышла книга доктора Тимоти Лири «Хаос и киберкультура» (рус.частичный перевод: «7 языков Бога»). В книге излагается теория семи контуров нервной системы. Т.Лири писал: «Жизненный цикл вида homosapiens состоит из семи эволюционных стадий. Каждая из этих семи стадий человеческого метаморфоза порождает форму жизни, которая так же разительно отличается от предшествующей и последующей, как личинка, куколка и гусеница отличаются от прошедшей метаморфоз бабочки. Каждый из семи циклов человеческой жизни характеризуется коренными изменениями в морфологии, поведении, физиологии, и, что важнее всего, в нейрологии.

Человек как вид тоже проходит семь стадий развития, и до недавнего времени фокусировал основное внимание на примитивных процессах биологического, политического, технологического и социального выживания. Проведем простую аналогию на примере земных гусениц. Общество земных гусениц ни с филогенетической, ни с индивидуальной точки зрения не в состоянии нейрологически осознать, что станет обществом бабочек. Возможно, самым большим скачком в истории человеческого знания стало открытие последовательного импринтирования нервной системы. Импринтинг – это фиксация, или запечатление определенной информации в памяти клеток, которая создает нейронную связь в нейросетях головного мозга. Человеческая нервная система последовательно проходит семь стадий эволюционного развития. На каждой стадии появляется новый контур нервной системы. Вот эти семь контуров: 1. Биовыживательный контур, связанный с безопасностью в пространстве; 2. Эмоционально-двигательный контур, связанный со свободой в пространстве; 3. Ментально-манипуляционный контур, связанный с оперированием в пространстве; 4. Сексуально-социальный контур, связанный с родительским статусом и воспитанием детей; 5. Контур наслаждения, связанный с ощущением времени тела; 6. Контур экстаза, связанный с неврологическим временем; 7. Нейрогенетический контур, связанный с ощущением времени жизни вида.

Далее Лири выделяет четыре уровня программирования нашего мозга, самый сильный – это рефлекс, следующий по силе воздействия, как правило, сопровождающий нас всю оставшуюся жизнь, этоимпринт. Более слабым по воздействию является кондиционирование, и самым слабым видом программирования является обучение.

«Нервная деятельность – это химико-электрические взаимодействия. Каждый контур нервной системы запрограммирован кодом ДНК на адаптацию в физических условиях нашей планеты с учетом асимметрии человеческой анатомии».

Биовыживательныйимпринт

Мы рассмотрим только первый из вышеперечисленных – низший, так называемый «биовыживательный контур», который отвечает за вегетативные жизненные процессы и за наше физическое выживание.

Возникающий в первые дни после рождения, он закрепляет понятия «безопасности» и «опасности» во внешнем мире. Горизонтальная асимметрия человеческого тела определяет вектор «приближения – избегания». Тело приближается к тому, что благоприятно, и уходит от того, что неблагоприятно. Все, что впереди – «безопасно», а все что сзади – «опасно». Первый нервный контур у человека воспроизводит первую филогенетическую стадию в эволюции вида, зачаточную нервную систему одноклеточных организмов. Первый импринт сфокусирован на материнской фигуре и определяет знак этого фокуса. Если окружающая ребенка среда удовлетворяет его потребности в пище, тепле, покое, защите, то это закладывает фундамент для установки на последующее доверие к внешнему миру. Если новорожденный попадает в неблагоприятную среду, – холод, боль, постоянное беспокойство, страдания, шум и нервное возбуждение, он поворачивается к такому окружению спиной и не импринтирует людей в качестве источника безопасности и жизненной энергии. В результате возникает устойчивая неспособность взаимодействовать с внешним миром.

Первый нервный контур появляется в течение «критического периода» – первых дней после рождения. Импринт устанавливает позитивный и негативный фокусы, вокруг которых происходит формирование условных рефлексов, или кондиционирование. Если материнская фигура импринтируется как опасность, все стимулы и раздражители, которые связываются с матерью (и другими людьми), воспринимаются как опасные. В соответствии с этой теорией человека, страдающего так называемым аутизмом, или детской шизофренией, можно более эффективно диагностировать и лечить, если относиться к нему как к шизофренику первого контура, или биовегетативномушизоиду. Проблема младенческой шизофрении заключается в том, что такой ребенок импринтирует людей как негативно-опасных, что, в свою очередь, препятствует возможности применять по отношению к нему стандартные методы обучения. Решением проблемы может стать приостановка действия этого импринта и замещение его новым импринтом, содержащим позитивную установку по отношению к матери. Приостановка действия импринтов и помощь в выполнении переимпринтирования выполняется за счет разрыва биохимических синаптических связей, которые определили программирование нервного контура. Психоделические вещества приостанавливают действие импринтов и кондиционированных цепочек. После того как психоделик назначается ребенку, страдающему аутизмом, мать или родительская фигура в течение восьми часов не должна отходить от ребенка. Она должна излучать тепло, нежность, покой, безмятежность, ласкать и кормить такого ребенка. Послание нового импринта гласит: «Ты в безопасности», «Мы в безопасности». Так устанавливается новый импринт с позитивным отношением к людям, который мать продолжает закреплять установками «безопасности». Три или четыре опыта переимпринтирования в сочетании с последующим подкреплением устойчивыми стимулами «безопасности» гарантируют сохранение позитивного импринта и системы кондиционирования первого контура. Этот контур, имеющий самую долгую эволюционную историю, является наиболее механическим и наиболее быстрым.

Р.А.Уилсон об импринтинге

Роберт Антон Уилсон в книге «Прометей восставший или психология эволюции» писал: «Любой многоклеточный организм должен, в целях выживания, содержать жестко заданный контур биовыживания, который попросту программирует выбор «или-или»; ИДТИ ВПЕРЕД к пище, к защитнику, или ИДТИ НАЗАД, от угрозы, от хищника. Любое млекопитающее привязывает контур биовыживания к первому импринтированному объекту биовыживания: материнскому соску. Биовыживание и оральность тесно взаимосвязаны у всех млекопитающих. Насколько важно это оральное импринтирование? Известен случай с маленьким жирафом, чью мать случайно сбил джип сразу же после его рождения. Новорожденный, следуя жестко заданной генетической программе, импринтировал первый же объект, который более-менее вписывался в архетип жирафа, – сам джип. Он повсюду следовал за машиной, подавал ей голосовые сигналы, пытался найти у нее вымя. Конрад Лоренц приводит подобный случай с гусенком, который случайно импринтировал мячик для игры в пинг-понг и затем всю свою взрослую жизнь оставался равнодушен к гусыням, направив всю свою сексуальную энергию на мячики для пинг-понга. Если мать отсутствует, вместо нее будет импринтирован ее близкий заменитель из окружающего мира.

В человеке эта структура находится в стволе головного мозга и связана с эндокринной и другими жизненно важными системами организма. Вот почему нарушения в этом контуре влияют «сразу на весь организм». Уилсон отметил, что «мы все еще находимся на примитивной стадии эволюции, и условия жизни на этой планете довольно жестки. А насилие в человеческих обществах – войны, революции, гражданские войны и необъявленная гражданская война, которую хищный преступный класс ведет в каждой цивилизованной стране, – держит первый контур большинства людей в напряженном состоянии слишком большую часть времени. Исследование здоровья населения США показало, что 85% американцев имеют один или более симптомов, которые мы бы назвали «плохим импринтированием или кондиционированием первого контура». К этим симптомам относятся приступы головокружения, учащенное сердцебиение, потение ладоней и частые ночные кошмары. Это значит, что 85 из 100 встреченных вами людей можно рассматривать как в той или иной степени ходячих больных. Это – первый смысловой уровень понимания того, что большинство людей действует почти так же механически, как роботы. Когда в неожиданной ситуации в мозгу взрослого человека начинают активизироваться химические вещества беспокойства напуганного ребенка, он вряд ли способен наблюдать, судить или решать что-либо с большой точностью».

Жестко заданные программы выполняются автоматически (бессознательно). Независимо от возраста человека, когда контур биовыживания ощущает опасность, вся остальная ментальная активность прекращается. Все остальные контуры отключаются, пока не будет «решена» проблема биовыживания. Это имеет очень важное значение в «промывании» и программировании мозгов через СМИ. Для создания нового импринта сначала необходимо вернуть субъект в младенческое состояние, т. е. в состояние импринтной уязвимости, чем часто пользуются политтехнологи, справедливо считая граждан «малыми детьми». Контур биовыживания является тем, что мы привыкли называть ощущением пребывания здесь и сейчас в этом уязвимом теле, подвергающемся воздействию различных энергий и сил этого физического мира. Когда мы находимся «без сознания», контур биовыживания отключен, и врачи могут резать нас, не опасаясь, что мы убежим.

Безусловно, импринт закрепляется случайно – обстоятельствами в момент импринтной уязвимости. Все это – поведение роботов, пока человек сам не научится перепрограммировать и переимпринтировать контуры собственного мозга. В большинстве случаев достичь такого метапрограммирования так и не удается. Если же оно происходит, то происходит в мгновение ока, на автопилоте, в нулевое время. Конечно, на жесткое импринтирование контура биовыживания накладывается «более мягкое» кондиционирование. Это позволяет раздвинуть безопасный периметр от материнского тела до границ стаи или племени – «расширенной семьи», например, партии.

Эксплуатация политиками контура биовыживания

Такой идеологией является западный либерализм, который нам настойчиво навязывают последние 30 лет. Коварство пропаганды либерализма в том, что она эксплуатирует базовые страхи, вызванные потребностью в выживании. В подсознание забивается новые импринты, например, «Безопасно только с нами (партией, правящим режимом, интересами определенного класса и т.д. – твоя коллективная мать (переживания защиты, тепла, принятия, покоя и т.д.)! Главным фактором биовыживания в современном обществе безусловно являются деньги, «биовыживательные бумажки», как их с юмором именует Уилсон. Так вот, жесткая монетарная политика, проводимая либералами, это всегда удар по биовыживательному, первому контуру психики населения. Удар потому подлый,что люди не могут ему противостоять.