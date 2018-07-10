Хотели как лучше, а получилось как всегда

Новый закон о жилищно-коммунальных услугах, с принятием которого так спешила правящая коалиция Верховной Рады, формально введен в действие еще 31 мая нынешнего года. Но в реальности не заработал до сих пор, поскольку Кабинет министров никак не может принять необходимые подзаконные акты и решить вопрос с финансированием установки приборов учета потребляемого населением газа, воды, тепла. Спор возник, по сути, на ровном месте. В законе говорится, что установку этих приборов должны обеспечить поставщики жилищно-коммунальных услуг. Но только сейчас чиновники выяснили, что это возможно осуществить не ранее 2020 года. Потому что приборы учета стоят весьма дорого, а у предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, недостаточно средств на это. А ведь как красиво все начиналось. Первым, как говорится, «прокукарекал» заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко народный депутат Алексей Гончаренко, заявив: с ненавистными ЖЭКами покончено, теперь наступит новая эра в жилищно-коммунальном хозяйстве. Алексею Гончаренко вторила народный депутат из «Народного фронта» Алена Бабак, представлявшая этот законопроект с трибуны парламента. Она доказывала, что уж теперь потребитель будет платить только за предоставленные услуги. Было множество поправок к законопроекту. Но все равно, как говорится, блин вышел комом. И неизвестно, когда можно будет исправить проявившиеся недостатки. Народный депутат Алена Бабак на днях признала свои ошибки. И теперь предлагает возложить финансирование принятого закона на государственный бюджет. Словом, можно сколько угодно посыпать голову пеплом, только исполнение закона о жилищно-коммунальных услугах от этого не ускорится. Правящая коалиция, вероятно, сможет рапортовать об очередной реформе, 146-ой по счету. Реформы, если их считать на бумаге, идут. Только не выходит из головы изречение бывшего премьер-министра Российской Федерации, а затем посла России в Украине и признанного острослова Виктора Черномырдина, «хотели как лучше, а получилось как всегда».