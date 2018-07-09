В ходе проведения Одесского Международного кинофестиваля в центре города будут временно перекрыто движение по нескольким улицам в историческом центре города

Как сообщила в ходе совещания в горсовете член городского исполкома Елена Павлова. В дни открытия и закрытия фестиваля — 13 и 21 июля будет перекрыто движение по улице Ланжероновской между Екатерининской и Пушкинской.

А 14 июля вечером будет частично перекрыто движение по улице Приморской.

По словам Елены Павловой, перекрытие будет действовать во время показа кинофильма на Потемкинской лестнице. Впрочем, как отметила Елена Павлова, запрет не касается троллейбусов. Что же до автомобильного пассажирского транспорта, то будут допускаться только новые современные тихоходные автобусы. Чтобы звуки работы двигателей и тормозов старых изношенных транспортных средств не портили впечатление от музыки филармонического оркестра, который будет сопровождать показ фильма.