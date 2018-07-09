Проявление семейного насилия в Одесской области закончилось трагедией

Новое бытовое убийство произошла в Кодымском районе. По информации ГУНП, в селе Слободка во время семейной ссоры мужчина набросился на женщину с оскорблениями и побоями, после чего начал ее душить. Пострадавшая, вырвавшись, схватила со стола нож и нанесла удар обидчику в грудь. От полученного ранения тридцати шести летний мужчина скончался на месте.

Начато расследование по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

За совершенное деяние женщине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Решается вопрос об определении меры пресечения.

Отметим, что у обвиняемой осталось трое несовершеннолетних детей. К тому же, согласно показаниям соседей, женщина неоднократно подвергалась оскорблениям и побоям со стороны мужа. Но, к сожалению, не обращалась в полицию.