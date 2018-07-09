Исторические даты: битва под Берестечком в 1651 году

10 июля 1651 года вблизи города Берестечко (теперь Волынская обл.) закончилась Берестецкая битва между крестьянско-казацкой армией под предводительством Богдана Хмельницкого и польскими войсками.

Сама битва началась еще 28 июня. Сначала казаки успешно атаковали поляков, но украинцам неожиданно изменили союзники - крымские татары, возглавляемые ханом Ислам-Гиреем ІІІ. Не выдержав артиллерийского огня (поговаривали, что их подкупила польская шляхта), татарские отряды отступили на Крым, захватив в плен Богдана Хмельницкого, который пытался их удержать. В казацком войске, оставшемся без гетмана, начался раздор. Старшина всеми силами пыталась удержать порядок, но напрасно. Ни кропивненский полковник Филон Джеджалий, старый товарищ Хмельницкого, ни Матвей Гладкий и Иван Богун, ни духовенство, находившееся в лагере, не могли справиться с казацким войском. Поляки узнали о тех событиях и двинулись наступлением на казацкий лагерь. 10 июля произошла окончательная катастрофа: поляки разгромили казацкий лагерь, захватили артиллерию, обозы и имущество. Остаткам крестьянско-казацкого войска во главе с Богуном, Джеджалием и Гладким удалось прорвать польское окружение под Берестечком и отступить на Киевщину. Следствием Берестецкой битвы был чрезвычайно тяжелый и унизительный для украинцев Белоцерковский договор, подписанный в сентябре 1651 года, который сводился к следующему:

1) число казаков, записанных в реестр, было снижено до 20 тыс., причём места их расквартирования должны были ограничиваться воеводством Киевским;

2) польские коронные войска не должны стоять в воеводстве Киевском, где будут находиться реестровые казаки;

3) шляхтичи - помещики Киевского, Брацлавского и Черниговского воеводств возвращаются в свои имения и пользуются всеми доходами;

4) Чигирин остаётся во владении украинского гетмана;

5) украинский гетман должен состоять под властью польского коронного гетмана;

6) Хмельницкий не должен вступать ни в какие сношения с иностранными государствами, в частности он обязывался разорвать союз с крымским ханом.

Белоцерковский договор ещё более обострил противоречия между украинским народом и шляхетской Польшей.