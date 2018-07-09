Городской голова Труханов подал иск к Украине в Европейский суд по правам человека

Городской голова Одессы Геннадий Труханов подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), считая, что во время задержания были нарушены его права.

Об этом сообщает официальный сайт юридической компании Equity, которая представляет его интересы.

"Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление городского головы г. Одесса Геннадия Труханова о нарушении ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – «право на свободу и личную неприкосновенность» лица", - сказано в сообщении.

Также уточняется, что в заявлении содержатся жалобы относительно незаконного задержания Труханова правоохранительными органами, которое имело место 14 февраля 2018 года в аэропорту "Борисполь".

«Мы неоднократно говорили о негативных процессуальных последствиях незаконного задержания Геннадия Труханова и факте нарушения правоохранительными органами национального законодательства и международных обязательств. Соответствующая жалоба была принята и Европейским судом по правам человека 6 июня 2018 года. Мы верим, что дальнейшее справедливое разбирательство и решение суда побудит правоохранительные органы действовать в рамках законных предписаний и сделает невозможным незаконное задержание как негативной национальной практики!», – цитирует сайт адвоката Труханова, партнера EQUITY, Александра Лысака.

Как сообщалось, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение четырем чиновникам мэрии Одессы, в том числе действующему мэру Геннадию Труханову, еще троих человек задержали. По версии НАБУ, эти лица причастны к схеме с причинением ущерба местному бюджету Одессы. В частности, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс завода "Краян", за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен.

14 февраля НАБУ сообщило о задержании в аэропорту "Борисполь" Труханова и его заместителя Павла Вугельмана, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Соломенский райсуд 15 февраля избрал Труханову и Вугельману меры пресечения в виде личной поруки народных депутатов.

1 марта Соломенский райсуд Киева отказался отстранять Вугельмана от должности.

8 июня суд разрешил Труханову выезжать за границу.