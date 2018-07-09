Июньская зарплата министра соцполитики Ревы увеличилась волшебным образом в пять раз за счет надбавок и командировочных

Сумма средств, начисленная Реве в июне, составила 58 817 гривен, из них должностной оклад составил 12 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 6 000 гривен, надбавка за работу с секретными документами - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 12 000 гривен, премия - 12 190 гривен, командировочные - 13 923 гривны, индексация - 304 гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

Зарплата первого заместителя министра Ольги Крентовской составила 83,7 тыс. гривен, заместителей Натальи Федорович - 48,9 тыс. гривен, Николая Шамбира - 58,6 тыс. гривен, Ларисы Поповой - 26,4 тыс. гривен, зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Александры Чуркиной составила 58,3 тыс. гривен и госсекретаря Виктора Иванкевича - 202,8 тыс. гривен.

Напомним, одиозный министр Рева считает, что украинцы тратят на еду 50% от доходов из-за того, что слишком много едят.