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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В результате пьяной езды в Одессе погиб ребенок

Категория: Новости


В результате пьяной езды в Одессе погиб ребенок

Трагедия произошла сегодня ночью на улице Неждановой. Там водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением, вследствие чего машина съехала с дороги и на скорости врезалась в стену дома.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров автомобиля. Наиболее серьезные травмы получил пятилетний ребенок, который скончался по дороге в больницу. Остальные пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Согласно предварительным данным, водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти). Ведется следствие.



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