Продолжается набор на бесплатные компьютерные курсы для людей пожилого возраста

Ближе к новым технологиям – в Международном гуманитарном университете состоялся выпуск 20-й юбилейной группы слушателей бесплатных компьютерных курсов для людей пожилого возраста. Сертификаты об освоении навыков работы на компьютерах вручили 112 слушателям. Курсы, организованные на базе Международного гуманитарного университета при поддержке народного депутата Украины, президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова, работают уже четвёртый год подряд.

Среднее количество желающих пройти двухмесячную программу по обучению работы на компьютерах составляет сто человек, а обычно их бывает и побольше. Однако все они разделены на группы, для того, чтобы учеба шла эффективнее и доставляла слушателям радость от хорошо сделанной работы. Так, возраст нынешних выпускников от 50 до 82 лет.

Сертификаты об окончании компьютерных курсов вручал новоиспеченным выпускникам лично инициатор социального проекта.

Со дня открытия курсов мы провели 20 выпусков. Тысячи человек, проживающих в Приморском районе, прошли у нас подготовку, все они в результате улучшили качество своей жизни, — отметил Сергей Кивалов. — Обычно, и так было бы правильно, этим занимается государство. Но в данном случае, проявив инициативу, мы не встретили поддержки в госструктурах. Что же, обычно такие программы воплощают в жизнь, получая солидные гранты. Мы ни от кого ничего не получали. Это наш вклад в дело социальной помощи обществу. И мы рады, что Вы откликнулись на наши предложения, что Вы учились здесь с большой радостью и удовольствием – а об этом рассказывают Ваши учителя, которые с такой же радостью передавали вам свои знания.

На протяжении этих двух месяцев Вы старательно ходили на все пары, учились, а поэтому за столь короткий срок Вам удалось успешно освоить такой, казалось бы сложный современный компьютер и Интернет. И тeпeрь у Вас есть всe нeобходимые знания для того, чтобы общаться через Интернет со своими детьми, внуками, друзьями, для того, пользоваться электронной почтой, чтобы читать новости, смотреть погоду, смотреть фильмы в Интернете, ну и разумеется, у Вас есть все необходимые знания для того, чтобы работать на компьютере. К тому же, с сертификатами, которые Вы сегодня получаете, Вы можете смело идти устраиваться на работу. Уверен, что у Вас не будет проблем с трудоустройством. По опыту прошлых выпусков компьютерных курсов я могу сказать, что все, кто имел желание, без проблем нашли работу и сейчас успешно применяют на практике полученные знания в работе с компьютером. — подчеркнул президент МГУ Сергей Кивалов.

За время существования социального проекта мастерством работы на компьютере овладели тысячи одесситов.

Сейчас все переходят на пластиковые карточки и в магазинах, и при оплате коммунальных услуг. Если дома есть планшет или ноутбук, в принципе ещё можно как-то разобраться по инструкции, но вот если дело доходит до оплаты коммунальных услуг в Интернете или покупке в Интернет-магазине, тут уже сложнее. Именно поэтому я и пошла на компьютерные курсы в Международный гуманитарный университет.

— рассказала выпускница компьютерных курсов МГУ Нина Гаришна.

Обучаясь на компьютерных курсах, я действительно узнал для себя много нового. Раньше я только умел печатать в Word, поскольку добрую половину своей жизни пользовался печатной машинкой, а сейчас я открыл для себя Excel, до этого я и не знал о существовании такой программы. Теперь я могу не только печатать на клавиатуре, но и использовать различные функции сочетания клавиш. Нас обучали очень внимательные ребята, всегда все понятно объясняли, если у нас что-то не получалось.

— поделился впечатлениями от обучения выпускник компьютерных курсов МГУ Юрий Крюков.

Благодаря овладению навыкам работы за компьютером, мечты пенсионеров сбываются: теперь они могут общаться через Интернет со своими детьми и внуками, искать друзей в социальных сетях и читать самые свежие новости на веб-ресурсах.

Ни в одном районе нашего города нет таких вот бесплатных курсов. В своё время я узнавала стоимость платных компьютерных курсов – для меня с моей пенсией цена просто неподъёмная. А здесь в Международном гуманитарном университете я получила возможность постичь компьютер совершенно бесплатно.

— подчеркнула выпускница компьютерных курсов Галина Бражник.

В день торжественного вручения сертификатов слушателям Сергей Кивалов также отметил грамотами преподавателей бесплатных компьютерных курсов. Однако, по словам самих преподавателей, главная награда для них – это благодарность слушателей и осознание возможности сделать жизнь этих людей чуточку лучше.

Наши слушатели ходили на занятия с большим удовольствием. Иметь возможность узнать что-то новое и полезное в жизни и быту, общение с преподавателями, однокурсниками, ответственность и стремление к получению знаний – все это не только дало нашим студентам новые полезные навыки, но и благотворно отразилось на их душевном здоровье.

— уверена преподаватель курсов Лариса Райчева.

Процесс обучения на компьютерных курсах Международного гуманитарного университета беспрерывный – только состоялось вручение сертификатов тем, кто овладел компьютерными технологиями, как стартовали занятия нового 21-го набора. На новый курс записалось 110 слушателей, новоиспеченных студентов поприветствовал народный депутат Украины, президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Я рад видеть вас в этой учебной аудитории, это означает, что вы в ближайшие два месяца будет изучать компьютер и как с ним обращаться, и в этом Вам с радостью помогут наши преподаватели. У нас есть факультет, специализирующийся на компьютерных технологиях. Каждому из вас преподаватели уделят внимание, каждому помогут приобрести необходимые знания. Это у нас уже 21 набор и с каждым разом количество желающих поучиться здесь не убывает, а наоборот, возрастает. И это, конечно, правильно. Владение навыками работы на компьютере дает многие преимущества. Это облегчает ведение многих бытовых вопросов, таких, как оплата коммунальных услуг, которую можно произвести из дома в режиме онлайн. Очень удобно заказывать лекарства, изучить предварительно инструкции их применения и многое другое. Это дает возможность общаться со своими друзьями и близкими, как бы далеко они не находились, расширяет диапазон информационного поля. Что же, замечу, что в Европе давно уже есть программы, помогающие пожилым людям заняться переобучением, приобрести новые навыки и знания, чтобы они могли и далее вести активную, плодотворную жизнь. Но у нас таких, а мы говорим о бесплатных курсах, пока что нет. Обучение на платных курсах стоят дорого, на них надо потратить практически всю Вашу годовую пенсию, и разве многие могут себе такое позволить? Мы проявили инициативу, чтобы помочь Вам, и мы рады, что наша работа положительно оценена Вами.

Мы только что проводили вручение сертификатов об окончании курсов, и я Вам скажу, что сам получил заряд бодрости, глядя на этих людей. Счастливые, довольные, как настоящие студенты, сколько радости было в их глазах! И Вы будете также радоваться, получая новые знания, и я уверен, они дадут вам стимул к жизни, а значит - положительно повлияют на здоровье. Вы молодцы, вы пришли сюда за новыми знаниями и у Вас все получится и всё будет хорошо. Удачи Вам!

— сказал Сергей Кивалов.

Обучение в составе небольших групп около 10-14 слушателей даёт возможность инструкторам работать индивидуально с каждым. Большинство слушателей приходит уже с определённой базой знаний для того, чтобы повысить свой уровень, например, Николай Теличко работает врачом, а в медицинской сфере очень важно владеть современными технологиями.

Мы с супругой поступили сейчас на эти курсы, мы давно об этом думали и очень рады, что сейчас будем совершенствовать свои знания. Я, например, ещё работающий пенсионер и компьютерные технологии сейчас очень важны во всём - как в быту, так и в работе, и нам нужно осваивать новые знания и идти в ногу со временем.

— уверен слушатель компьютерных курсов Международного гуманитарного университета Николай Теличко.

Также важно, что на компьютерных курсах у людей пожилого возраста есть возможность пообщаться друг с другом и снова ощутить дух студенческой жизни.

Когда меня зачислили на компьютерные курсы Международного гуманитарного университета, я снова почувствовала себя студенткой, и я восхищена условиями обучения – столько внимания, столько заботы, столько доброты! От имени всех слушателей хочу высказать огромную благодарность создателю этих курсов Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он так много делает для всех людей пенсионного возраста в нашем городе. Низкий ему полон и большое спасибо!

— поблагодарила студентка компьютерных курсов МГУ Светлана Самохина.

На курсах я хочу научиться хотя бы минимально пользоваться компьютером – оплачивать коммунальные услуги, общаться по Skype со своими друзьями, которые живут в других городах, совершать покупки в сети Интернет

— поделилась своими планами слушательница курсов Мария Чумаченко.

Инициатор создания бесплатных компьютерных курсов подчеркнул, что коллектив Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета с большой ответственностью относится к своей работе в социальных проектах, созданных на базе университетов. Самым первым был создан проект по получению бесплатной юридической помощи на базе Юридической клиники, это программа работает уже 15 лет и зарекомендовала себя только с положительной стороны. Недавно при МГУ открылась Стоматологическая клиника, в которой получили бесплатную медицинскую помощь уже более 200 человек.

Вы отработали столько лет на государство, исправно платили налоги, отдавали свои жизни и здоровье за процветание отечества, а теперь не можете получить даже самую элементарную медицинскую помощь. Ведь нынешняя медицинская реформа, а я, как народный депутат, выступал против ее принятия, уничтожает бесплатную медицину на корню. Предполагается, что на одного больного будет выделяться 210 грн. государственных средств. Каждый из нас представляет, что это такое. Поэтому, мы стараемся помочь людям, как можем. И открытая нами Стоматологическая клиника – один из способов дать вам возможность получить квалифицированную бесплатную стоматологическую помощь.

— подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что программа по бесплатному получению навыков работы на компьютере также создана для того, чтобы сделать жизнь людей в возрасте более комфортной и интересной.