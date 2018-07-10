Студенты Юридического колледжа посетили экскурсию в Кинологическом центре

Студенты Юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия» посетили кинологический центр Главного управления Национальной полиции Одесской области. Для них провели уникальную экскурсию в сопровождении офицеров полиции.

Двери нашего центра всегда открыты для школьников и студентов. Мы постоянно проводим активную деятельность с детьми и подростками разного возраста - пропагандируем любовь к животным и в то же время показываем им особенности нашей работы, чтобы дети знали, что в полиции служат не только люди, но и четвероногие напарники. — рассказала начальник кинологического центра Главного управления Национальной полиции Одесской области Елена Чернилевская.

Будущим юристам продемонстрировали основные спецзадания, которые выполняют инспекторы-кинологи со служебными собаками: поиск взрывчатки, наркотических средств и процесс задержания преступников.

Очень рада, что колледж организовывает для нас такие вот интересные и познавательные экскурсии, мы уже не в первый раз ездим, и это на самом деле очень интересно. Я очень люблю животных, а особенно собак, у меня у самой дома шестидесятикилограммовая собака, и когда я вижу таких щенят, меня просто переполняют эмоции, они такие маленькие и хорошие, даже не верится, что когда они вырастут - станут большими и грозными служебными собаками и их будут бояться все преступники. — поделилась впечатлениями студентка Юридического колледжа Одесской Юракадемии Владислава Нима.

Студенты Юридического коледжа уже много лет помогают приюту для бездомных животных «Ковчег». Молодые люди регулярно закупают все средства первой необходимости для животных. А после экскурсии в кинологический центр они окончательно убедились, что собака – не просто настоящий друг человека, но и преданный защитник в борьбе с преступностью.

Раньше я видел процесс задержания преступника разве что в остросюжетных фильмах по телевизору, а сегодня я смог увидеть это воочию. И на мой взгляд, это очень классно, что колледж устраивает для нас такие поездки, они помогают нам всесторонне развиваться. Сегодня нам показали, как братья наши меньшие несут службу и защищают нас и это было гораздо круче, чем в любом кино. С радостью побывал бы здесь ещё раз! — с восторгом рассказал студент Юридического колледжа Павел Куринский.

Мне очень понравилась экскурсия, я действительно насладилась приездом сюда, потому что я очень сильно люблю животных и считаю собак лучшими друзьями человека, как дома, так и на службе. — добавила студентка Юридического колледжа Елизавета Стрижнюк.

Подобные мероприятия для студентов Юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия» организовывают не впервые. Ранее будущие юристы уже посещали экскурсию на территории батальона полиции особого назначения. Студентам показывали оружие, которое находится на вооружении ведомства, обмундирование и транспортные средства, рассказывали об особенностях службы.

Я очень рад, что я в прошлом году поступил в Юридический колледж, учиться здесь действительно очень интересно - кроме обычных занятий в аудиториях для нас организовывают различные познавательные экскурсии, как например сегодня. Этим летом мы уже ездили с нашим курсом на территорию подготовки будущих полицейских, там нам показывали оружие, учебные гранаты, демонстрировали приёмы рукопашного боя, обезвреживания преступника - это было настолько захватывающе, что я и сам теперь подумываю стать полицейским. — поделился планами на будущее студент Никита Сницар.

В Юридическом колледже уделяют особое внимание всестороннему развитию студентов. Поэтому подобные экскурсии являются неотъемлемой частью образовательно-воспитательного процесса и помогают лучше понять специфику выбранной профессии.

Отметим, что сейчас продолжается вступительная кампания в колледжи для выпускников 9-х и 11-х классов. Срок обучения в колледже составляет три года, по окончании выпускники становятся студентами сразу третьего курса Национального университета «Одесская юридическая академия» без прохождения ВНО. Прием документов поступающих на базе 9 классов проходит со 2 по 14 июля, поступление осуществляется на основе диктанта по украинскому языку и экзамена по правоведению. А для поступающих на базе 11 классов вступительная кампания продлится с 12 июля по 8 августа на основе двух сертификатов ВНО, из которых обязательный - украинский язык и литература, а второй - история Украины, математика или иностранный язык на выбор абитуриента.