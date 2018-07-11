Одесские полицейские всерьез займутся коллекторами

Об этом сообщил советник начальника ГУНП Руслан Форостяк.

Как он отметил в соцсетях, в последнее время в Одессе, как и в других городах страны отмечается рост правонарушений со стороны коллекторских структур, «…которые пытаются забрать деньги или имущество должников, пренебрегают законами и другими правовыми актами, которые жестко регламентируют гражданско-правовые отношения и обеспечивают базовые конституционные права граждан!»

Кроме того, по его словам, отмечаются случаи принуждения к заключению фиктивных соглашений, что имеет признаки преследования или мошенничества!

Поэтому он отметил, что «…если у кого-то имеются аргументированные основания полагать, что в отношении Вас совершено обозначенные правонарушения, незамедлительно обращайтесь в территориальные отделы полиции!» «Если полицейские откажутся регистрировать обращения, дайте знать лично мне!» -резюмировал Руслан Форостяк.