На учениях «Си-Бриз-2018» начался этап «большой воды»

Многонациональная эскадра, принимающая участие в учениях «Си-Бриз» покинула одесский порт.

По информации организаторов учений, первой вышла в море турецкая подлодка «Йилдырим», на которую будут совершать учебную охоту надводные корабли.

Следом вышел американский эсминец «Портер», затем две отечественные «Гюрзы»-« Аккерман» и «Бердянск», артиллерийский катер «Скадовск»и патрульный катер «Балаклава».

Несколько позднее отошли от причалов учебное судно «Чигирин» водолазный корабль «Почаев». Последними вышли в море флагман украинских ВМС «Гетман Сагайдачный», штабное судно 6-го флота США «Маунт-Уитни», на котором, собственно и разместился весь штаб учений.

И, наконец, болгарский корвет «Бодри», который , собственно и будет непосредственно охотится за турецкой подводной лодкой.

Отметим, что на выходе из порта корвет прошел в опасной близости от прогулочного катера. К счастью, суда благополучно разминулись и разошлись без каких-либо повреждений.