Школу, сгоревшую от удара молнии в Одесской области, должны восстановить как можно быстрее

Такую задачу поставил лично губернатор Максим Степанов. По его словам, он берет данный вопрос под личный контроль. Однако уже сейчас ясно, что восстановить здание до начала учебного года не успеют.

Поэтому первостепенной задачей является обеспечение детям и подросткам Балты возможность своевременно приступить к учебному году.

«Нужно срочно найти альтернативу для почти семисот учащихся. Учебный процесс должен быть обеспечен! Необходимо найти возможность, чтобы дети пошли в школу уже 1 сентября!»- потребовал глава региона.

Отметим, что по имеющейся информации, рассматривается вопрос об организации временного проведения обучения в двухсменном режиме в соседнем здании интерната.

Напомним, что школа в Балте серьезно пострадала от пожара, который возник ночью 11 июля предположительно от удара молнии в крышу здания.