«Mercedes» сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Одессе и скрылся

Вечером 11 июля 29-летняя женщина на «Mercedes» сбила пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Авария произошла на улице Львовской примерно в 20:00. По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, где ее сбил «Mercedes». Потерпевшая получила травмы, ее увезли в больницу, а женщина-водитель авто скрылась.

Найти 29-летнюю нарушительницу удалось благодаря неравнодушным свидетелям. Ее передали следователю для оформления необходимых материалов дела.