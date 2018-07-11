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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

«Mercedes» сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Одессе и скрылся

Категория: Новости

«Mercedes» сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Одессе и скрылся

  Вечером 11 июля 29-летняя женщина на «Mercedes» сбила пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Авария произошла на улице Львовской примерно в 20:00. По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, где ее сбил «Mercedes». Потерпевшая получила травмы, ее увезли в больницу, а женщина-водитель авто скрылась.

Найти 29-летнюю нарушительницу удалось благодаря неравнодушным свидетелям. Ее передали следователю для оформления необходимых материалов дела.


Источник: Пушкинская



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