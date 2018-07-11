Одесская теннисистка успешно стартовала в крупном турнире

Одесситка Даяна Ястремская успешно стартовала в крупном турнире ITF с призовым фондом 100 000 долларов, который проходит в венгерском Будапеште.

В первом туре Ястремская за полтора часа расправилась со своей обидчицей в квалификации Открытого чемпионата Австралии Александрой Дулгеру, в свое время занимавшей 26-е место в мировом рейтинге.

Первый и третий сеты Даяна выиграла без особых трудностей – 6:1 и 6:1, второй же проиграла в напряженной борьбе – 4:6.

Во втором круге одесситка сразится с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.