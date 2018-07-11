Информация о минировании Малиновского райсуда оказалась ложной

Сегодня, в 11.04 поступили данные на горячую линию о том, что Малиновский районный суд заминирован в Одессе. Работники правоохранительных органов проверили информацию и не обнаружили опасных предметов в здании, рассказывают в отделе коммуникации стражей порядка в Одесской области.

На место события были отправлены работники правоохранительных органов, которые провели проверку здания суда. Также там присутствовали сотрудники кинологической службы с собаками и пиротехники. На протяжении часа полицейские искали опасные предметы в здании суда, но ничего там не нашли. Работу судебной структуры удалось возобновить.

Полиция выясняет, кто позвонил и дал ложную информацию о возможной бомбе, чтобы остановить работу служителей Фемиды, сообщают в отделе коммуникации правоохранителей в Одесской области.