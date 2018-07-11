Из-за ремонтных работ в Одессе временно укоротили один из трамвайных маршрутов

По информации КП «Одесгорэлестротранс» временно трамвайный маршрут №27.

Курсирующий между Железнодорожным вокзалом и Рыбным портом будет следовать только до 16 станции Люстдорфской дороги.

По информации пресс-службы Коммунального предприятия, это связано с ремонтными работами, которые проводятся сотрудники Черноморского РЭСа.

Ремонтники обещают закончить весь необходимый комплекс работ до 17 часов. После чего движение трамвайного маршрута будет восстановлено на всем его протяжении.