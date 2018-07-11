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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одесской области потерялся десятилетний мальчик. И, к счастью, нашелся

Категория: Новости


В Одесской области потерялся десятилетний мальчик. И, к счастью, нашелся

  Полицейские Портофранковского отдела полиции объявили в розыск десятилетнего Владимира Полковникова, который потерялся во время прогулки со старшим братом в районе Соборной площади.

Правоохранители сообщили приметы ребенка и просили всех одесситов, которым что-либо известно о нем, незамедлительно сообщить в полицию.

К счастью, уже через несколько часов сотрудниками полиции ребенок был обнаружен в одном из отдаленных районов города.

По словам мальчика, он просто гулял и забыл, что нужно возвращаться домой. Сотрудники полиции вернули ребенка родителям.

По их данным, никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.



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