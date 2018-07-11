В Одессе стреляли в двух подростков. Прямо в центре города

Автор: Александр Михайлов
По информации советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, накануне ночью неизвестный прохожий открыл огонь из травматического оружия по молодым людям, которые катались на скейтах возле памятника Воронцову на Соборной площади.
В результате двое из них получили ранения. Один из пострадавших- несовершеннолетний. Как отметил Руслан Форостяк, стрелявшего заметили и задержали представители «Самообороны», которые и передали его в Портофранковский отдел полиции. Проводится расследование. Решается вопрос о открытии производства по части 4 чстатьи 296 (хулиганство).