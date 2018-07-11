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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Завершается реконструкция станции "Морская" в Белгород-Днестровском районе

Категория: Новости

  Подходит к концу реконструкция одной из пассажирских платформ, расположенных на курортном направлении «Одесса-Белгород-Днестровский» – станция «Морская».

Работы по строительству платформы «Морская» проводили работники Гайворонского участка Одесского территориального управления Филиала «Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений» ПАО «Укрзалізниця». Общая стоимость работ – 2,5 млн. грн.

Остановочный пункт длиной четверть километра, шириной 4,5 метра и высотой 110 см способен вместить до 500 пассажиров.

Перрон устлали плиткой, причём по краю ближе к колее уложили тактильную плитку, благодаря которой людям с недостатками зрения будет легче ориентироваться. Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями оборудовали пандус.

Добавим, до конца июля строители покрасят ограждения, проведут проводку в павильоне и установят на платформе новые осветительные опоры.


Источник: Топор



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