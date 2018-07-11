Одесская область более четверти своего экспорта направляет в страны ЕС

Автор: Александр Михайлов
Об этом сообщил в ходе прошедшего в Одессе международного форума по вопросам технического регулирования первый вице-премьер Украины Степан Кубив.
По его словам, это касается как товаров, так и услуг.
Как отметил вице-премьер, для того, чтобы повысить конкурентноспособность нашей продукции, необходимо обеспечить соответствие стандартов Евросоюза, которых насчитывается около двух тысяч!»
Однако, по убеждению Степана Кубива, это даст новый импульс развитию экономики и продвижению украинских товаров на международный рынок.