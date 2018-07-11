 
Информация к новости
  • Просмотров: 94
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Одесская область более четверти своего экспорта направляет в страны ЕС

Категория: Новости


Одесская область более четверти своего экспорта направляет в страны ЕС

  Об этом сообщил в ходе прошедшего в Одессе международного форума по вопросам технического регулирования первый вице-премьер Украины Степан Кубив.

По его словам, это касается как товаров, так и услуг.

Как отметил вице-премьер, для того, чтобы повысить конкурентноспособность нашей продукции, необходимо обеспечить соответствие стандартов Евросоюза, которых насчитывается около двух тысяч!»

Однако, по убеждению Степана Кубива, это даст новый импульс развитию экономики и продвижению украинских товаров на международный рынок.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 