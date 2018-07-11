В Одесской области горела база отдыха

По информации ГСЧС, накануне вечером по линии «101» поступил сигнал о пожаре на базе отдыха «Кардинал» в поселке Затока.

На место уже через четырнадцать минут прибыли пожарные расчеты и обнаружили, что горит помещение столовой.

Площадь возгорания составила около двадцати квадратных метров. Для ликвидации пожара потребовалось около часа. Причины возгорания устанавливаются. Данных о пострадавших нет.

В ликвидации возгорания участвовали четыре единицы техники и пятнадцать человек личного состава.