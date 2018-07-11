 
Информация к новости
  • Просмотров: 88
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одесской области горела база отдыха

Категория: Новости


В Одесской области горела база отдыха

  По информации ГСЧС, накануне вечером по линии «101» поступил сигнал о пожаре на базе отдыха «Кардинал» в поселке Затока.

На место уже через четырнадцать минут прибыли пожарные расчеты и обнаружили, что горит помещение столовой.

Площадь возгорания составила около двадцати квадратных метров. Для ликвидации пожара потребовалось около часа. Причины возгорания устанавливаются. Данных о пострадавших нет.

В ликвидации возгорания участвовали четыре единицы техники и пятнадцать человек личного состава.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 