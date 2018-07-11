В Одессе появится новая реконструированая зеленая зона

С зоной для выгула собак, вдвое превышающей по площади детскую площадку.

В рамках проекта "общественный бюджет" начата реконструкция сквера на 7-й станции Большого фонтана.

По информации мэрии, в рамках проекта планируется реконструировать 6065 квадратных метров территории, где будут созданы детская площадка площадью двести сорок квадратных метров, зона для выгула домашних животных площадью четыреста семьдесят восемь квадратных метров.

Кроме того, на территории сквера будут установлены двадцать пять скамеек, двадцать шесть урн, декоративное освещение и даже цветочный фонтан.

Отметим, что все эти благоустройства «потянут» более чем на четыре с половиной миллиона гривен.