Настоящий транспортный коллапс произошел сегодня утром на улице Грушевского

По информации очевидцев, десятки людей перекрыли движение по улице Грушевскогов районе Еврейского кладбища, беспрерывно двигаясь по пешеходному переходу.

Как выяснилось, эту акцию провели инвесторы ЖК «Уютный», которые ждут проплаченного ими жилья уже более десяти лет.

По словам участников, строительство заморожено застройщиком (компания «Прогрессстрой»), и многие из тех, кто приобрел там квартиры, вынуждены уже одиннадцать (!) лет жить на съемных квартирах.

В результате образовался колоссальный затор, который тянулся почти от Автовокзала. Ситуацию осложняло так же то, что неподалеку, на углу Грушевского и Проценко, произошло ДТП.

Отметим, что на место достаточно оперативно прибыли полицейские, но никаких реальных мер по разблокированию улицы не предпринимали.

Добавим, что половины одиннадцатого люди все же разблокировали движение, предупредив, что если их не услышат, такие акции будут продолжаться.