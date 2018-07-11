Государство окажет помощь в восстановлении Балтской шолы, которая сгорела 11 июля

Об этом сообщил в ходе «Часа Правительства» в Парламенте премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, он уже дал соответствующее поручение вице-премьеру Геннадию Зубко и средства на восстановление школы будут выделены Балтской территорориальной громаде.

Отметим, какую именно сумму Правительство определило для этого, премьер не сообщил.

Напомним, что задние школы существенно пострадало от пожара, который произошел в ночь на 11 июля из-за удара молнии в крышу здания. В результате пожар охватил не только кровлю, но и третий этаж. На борьбу с огнем у пожарных ушло более трех часов.