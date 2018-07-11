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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Начат ремонт еще двух участков трассы Одесса-Рени

Категория: Новости

Начат ремонт еще двух участков трассы Одесса-Рени

  Подрядчики начали ремонтные работы на двух участках автотрассы М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) в Измаильском районе. Об этом сообщила Служба автодорог в Одесской области.

Ремонт стартовал на отрезках 224-229 км, а также 235-241 км. Сейчас ведутся работы по распушению конструктивных слоев дорожного полотна методом холодного фрезерования.

Подрядчиками выступили компании "Евродор" и "Полтавастройцентр".

До конца недели запланирован старт среднего текущего ремонта еще на двух участках – 229-235 км и 247-253 км.

Служба автодорог в Одесской области просит участников дорожного движения быть внимательнее в местах проведения дорожных работ и не забывать о собственной безопасности, а также безопасности других людей.


Источник: Трасса Е95



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