Начат ремонт еще двух участков трассы Одесса-Рени

Подрядчики начали ремонтные работы на двух участках автотрассы М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) в Измаильском районе. Об этом сообщила Служба автодорог в Одесской области.

Ремонт стартовал на отрезках 224-229 км, а также 235-241 км. Сейчас ведутся работы по распушению конструктивных слоев дорожного полотна методом холодного фрезерования.

Подрядчиками выступили компании "Евродор" и "Полтавастройцентр".

До конца недели запланирован старт среднего текущего ремонта еще на двух участках – 229-235 км и 247-253 км.

Служба автодорог в Одесской области просит участников дорожного движения быть внимательнее в местах проведения дорожных работ и не забывать о собственной безопасности, а также безопасности других людей.