Сотни людей заблокировали Проспект Небесной сотни

По информации нашего корреспондента, жители ЖМ «Радужный» ходили по переходу, не давая возможности проезда автотранспорта.

Таким образом, жители хотят добиться, в первую очередь – постройки школы и детского садика. Чтобы детям из «Радужного» не приходилось каждый день по два раза пересекать многопополосную автомагистраль.

Так же участники акции требуют построить у них поликлинику, поскольку в настоящее время им приходится за медицинской помощью обращаться в медицинский центр, расположенный более, чем в пяти километрах от их жилья.

На сей раз акция была непродолжительной и уже около 11 часов движение было разблокировано.

Напомним, что хотя сам ЖМ «Радужный» находится буквально через дорогу от жилмассива Таирова, территориально он относится не к Одессе, а к Овидиопольскому району.