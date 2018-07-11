 
Информация к новости
  • Просмотров: 205
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Аркадии подросток ударил школьника и отобрал у него велосипед

Категория: Новости

В Аркадии подросток ударил школьника и отобрал у него велосипед

  Полиция разыскала 13-летнего одессита, который ограбил младшего на год незнакомца в Аркадии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

К сотрудникам туристической полиции обратился 12-летний мальчик. Он рассказал, что к нему подошел незнакомец и отобрал его велосипед.

Когда потерпевший сделал ему замечание — малолетний злоумышленник ударил его по лицу кулаком.

Правоохранители разыскали нарушители и вызвали его родителей.

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ст. 186 УК Украины (грабеж).

«Учитывая возраст правонарушителя, правоохранители направили в суд ходатайство о применении к несовершеннолетнему мер воспитательного характера», — говорится в сообщении.


Источник: Пушкинская



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 