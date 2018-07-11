В Аркадии подросток ударил школьника и отобрал у него велосипед

Полиция разыскала 13-летнего одессита, который ограбил младшего на год незнакомца в Аркадии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

К сотрудникам туристической полиции обратился 12-летний мальчик. Он рассказал, что к нему подошел незнакомец и отобрал его велосипед.

Когда потерпевший сделал ему замечание — малолетний злоумышленник ударил его по лицу кулаком.

Правоохранители разыскали нарушители и вызвали его родителей.

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ст. 186 УК Украины (грабеж).

«Учитывая возраст правонарушителя, правоохранители направили в суд ходатайство о применении к несовершеннолетнему мер воспитательного характера», — говорится в сообщении.