В переулке Некрасова произошел конфликт, который закончился стрельбой

Ситуация накалилась из-за незаконно установленных юнипаркеров.

Так, еще вчера, 12 июля, сотрудники КП «Муниципальная безопасность» прибыли в переулок Некрасова для демонтажа юнипаркеров, но столкнулись с сопротивлением от охранников, фирма которых находилась неподалеку.

13 июля на место прибыло еще больше сотрудников коммунального предприятия для того, чтобы охранники в этот раз не смогли помешать демонтажу. С началом работ на место прибыли активисты «Общественного прибоя», которые спровоцировали конфликт, один из них представился журналистом и применил в сторону сотрудника КП «Муниципальная безопасность» газовый пистолет. При это пострадали оба – владелец пистолета и сотрудник коммунального предприятия.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного управления полиции, по данным фактам открыто два уголовных производства: по ч. 4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношение работника средства массовой информации) УК Украины.