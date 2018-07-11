Волонтеры собирают помощь девятимесячному мальчику, который облился кипятком

В ожоговое отделение Одесской областной детской больницы попал 9-месячный Костя из Одесской области, который перевернул на себя кастрюлю с кипятком. У ребенка тяжелые ожоги 40% тела.

Об этом сообщила волонтер Екатерина Ножевникова.

Завтра, вернее уже сегодня, будут оперировать. Слишком большая поверхность ожогов для такого малыша… Лекарствами всеми на первые дни нами обеспечен. У матери денег нет. Купила только одну упаковку "Меранема", — отметила Ножевникова.

Чтобы помочь пострадавшему ребенку, можно перечислить деньги на банковский счет Благотворительного фонда "Корпорация Монстров" 5169 3305 1608 8389.