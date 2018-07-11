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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Одесские таможенники задержали автомобили, которые находились в розыске интерпола

Категория: Новости

Одесские таможенники задержали автомобили, которые находились в розыске интерпола

  Стражи границы из Белгород-Днестровского и Сумского отрядов задержали двоих граждан Молдовы и два автомобиля, которые пребывают в розыске Интерпола. Об этом сообщает Госпограслужба.

В пунктах пропусках «Кучурган» и «Юнаковка» задержали мужчин, которые разыскиваются на родине за нарушения законодательства. Правонарушители собирались покинуть Украину, но их задержали.

Тем временем на пунктах пропуска «Милово» и «Новые Яриловичи» обнаружили автомобили ЗАЗ и Mercedes 2012 года выпуска — ранее они были похищены.

Всех нарушителей и материалы предали правоохранительным органам.


Источник: Область.Онлайн



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