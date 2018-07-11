В Одессе мошенница представлялась мамой чужого умершего ребенка

Предприимчивая мошенница пыталась заработать денег на чужом горе — женщина использовала старые данные о покойном ребенке, якобы для сбора средств на операцию. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук родственница ребенка Яна Городинская-Хемий.

По словам женщины, мошенница представлялась мамой покойного Ярослава Марашлеца. Мальчик 2003 года рождения с 2016 года сражался раком. 9 мая 2018 года ребенку резко стало хуже, а на следующий день он умер. Благодаря небезразличным людям о мошенницы быстро стадо известно и общими усилиями её удалось разыскать и схватить.

Отметим, что жертвовать деньги просто так на улице очень рискованно — используйте официальные благотворительные фонды.