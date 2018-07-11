Сегодня начинает работу театр на Морвокзале

Сегодня, 13 июля на сцене Летнего театра на Морвокзале состоится первый концерт этого сезона.

Летний театр на Морвокзале рассчитан почти на 3 тыс. посадочных мест. В этом году зрительный зал будет располагаться лицом к морю. Для внутреннего обустройства был тщательный отбор фуд-кортов, чтобы еда была вкусной, безопасной и доступной. Ценовая политика билетов будет также гибкой, к примеру, в фан — зону билет будет стоить 150 грн.

В зрительном зале имеется также амфитеатр и пространство для танцев у сцены, что важно, когда эмоции переполняют зрителей. Обустроена детская площадка, бары и санузлы.

В течение полутора месяцев организаторы Летнего театра на Морвокзале обещают привезти не менее 45 солистов и групп для выступления на новой сцене.