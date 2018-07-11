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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В Одессе сотрудники СБУ задержали итальянского наркоторговца

Категория: Новости

В Одессе сотрудники СБУ задержали итальянского наркоторговца

  В Одессе задержали гражданина Италии, которого на родине разыскивали за контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Одесской области.

Наркоторговец был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, а нашелся он в Одессе.

По информации оперативников украинской спецслужбы, преступник планировал наладить незаконный транзит кокаина в европейские страны через территорию нашей страны.

Долгое время он прятался в разных странах, но итальянца задержали и сейчас решается вопрос о его экстрадиции на родину.


Источник: Область.Онлайн



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