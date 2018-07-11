В Одессе сотрудники СБУ задержали итальянского наркоторговца

В Одессе задержали гражданина Италии, которого на родине разыскивали за контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Одесской области.

Наркоторговец был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, а нашелся он в Одессе.

По информации оперативников украинской спецслужбы, преступник планировал наладить незаконный транзит кокаина в европейские страны через территорию нашей страны.

Долгое время он прятался в разных странах, но итальянца задержали и сейчас решается вопрос о его экстрадиции на родину.