В Одессе сотрудники СБУ задержали итальянского наркоторговца

В Одессе задержали гражданина Италии, которого на родине разыскивали за контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков.
Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Одесской области.
Наркоторговец был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, а нашелся он в Одессе.
По информации оперативников украинской спецслужбы, преступник планировал наладить незаконный транзит кокаина в европейские страны через территорию нашей страны.
Долгое время он прятался в разных странах, но итальянца задержали и сейчас решается вопрос о его экстрадиции на родину.