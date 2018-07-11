Одесская полиция занялась интеграцией ромов в украинское общество

В Одессе состоялось совещание по вопросам нетолерантного и предвзятого отношения к представителям ромского национального меньшинства. Основной вопрос - социальная интеграция ромов в украинское общество. Об этом сегодня, 13 июля, сообщила пресс-служба областной полиции.

В сообщении отмечалось, что в ходе мероприятия ромы озвучили основные проблемы, с которыми они сталкиваются в Украине, после чего были обсуждены пути их решения.

Начальник Отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области, полковник полиции Виталий Капуляк пообщался с главой цыганского конгресса, вместе с которым обсудил пути преодоления проблем, касающихся нарушений законодательства несовершеннолетними представителями ромского национального меньшинства, и совершение правонарушений в отношении них.

Как известно, 10 июля стало известно о том, что в Министерстве внутренних дел Украины создана рабочая группа по вопросу интеграции ромского национального меньшинства в украинское общество.

«Никто в украинском обществе не должен чувствовать себя аутсайдером. Надо создать условия, при которых все смогут полноценно интегрироваться в украинское общество, установить доверительные отношения между человеком и государством. Любые формы дискриминации недопустимы в современной демократической правовой Украине», - отметила замминистра Татьяна Ковальчук. При этом она добавила, что в этом контексте важным является обеспечение фундаментального доступа к правам для лиц цыганской национальности. «Необходимо урегулировать пробелы в законодательстве и разработать соответствующие алгоритмы взаимодействия для того, чтобы все чувствовали себя безопасно и имели равный доступ к социальным и административным услугам. Мы должны перейти от декларативных намерений к практическим действиям», - подчеркенула Татьяна Ковальчук.

Напомним, в Украине проживает больше 100 тысяч представителей ромской национальности.