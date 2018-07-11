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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Новый случай гибели человека на воде произошел в Одесской области

Категория: Новости


Новый случай гибели человека на воде произошел в Одесской области

По информации ГСЧС, трагедия произошла накануне в Беляевском районе. Во время рыбной ловли на реке Турунчук пропал шестидесятилетний местный житель. Когда об этом сообщили спасателям, были незамедлительно организованы поиски.

Человека нашли в воде, подняли на поверхность и попытались реанимировать. К сожалению, принятые меры не дали результата, поскольку мужчина был уже мертв.

Проводится расследование. Отметим, что по предварительной информации, погибший рыбачил не с лодки, а с берега.



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