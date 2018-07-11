Кабмин держит под контролем строительство взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту

Об этом в ходе просвещения Одессы сообщил первый вице-премьер Степан Кубив. По его словам, вопрос строительства новой взлетно-посадочной полосы в Одесском Международном аэропорту будет обсуждаться на специальном заседании Кабмина с участием премьера.

«Мы держим этот вопрос на контроле, поскольку это важнейший инфраструктурный проект!», — отметил вице-премьер.

Напомним, что в начале мая, говоря о строительстве новой одесской «взлетки», министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что полностью завершить весь комплекс работ планируется в 2019 году. При этом на реализацию проекта уже выделено пятьсот миллионов гривен.

При этом общая стоимость работ оценивается в 1,2 миллиарда.