Кабмин держит под контролем строительство взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Об этом в ходе просвещения Одессы сообщил первый вице-премьер Степан Кубив. По его словам, вопрос строительства новой взлетно-посадочной полосы в Одесском Международном аэропорту будет обсуждаться на специальном заседании Кабмина с участием премьера.
«Мы держим этот вопрос на контроле, поскольку это важнейший инфраструктурный проект!», — отметил вице-премьер.
Напомним, что в начале мая, говоря о строительстве новой одесской «взлетки», министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что полностью завершить весь комплекс работ планируется в 2019 году. При этом на реализацию проекта уже выделено пятьсот миллионов гривен.
При этом общая стоимость работ оценивается в 1,2 миллиарда.