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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Кабмин держит под контролем строительство взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту

Категория: Новости


Кабмин держит под контролем строительство взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту

Об этом в ходе просвещения Одессы сообщил первый вице-премьер Степан Кубив. По его словам, вопрос строительства новой взлетно-посадочной полосы в Одесском Международном аэропорту будет обсуждаться на специальном заседании Кабмина с участием премьера.

«Мы держим этот вопрос на контроле, поскольку это важнейший инфраструктурный проект!», — отметил вице-премьер.

Напомним, что в начале мая, говоря о строительстве новой одесской «взлетки», министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что полностью завершить весь комплекс работ планируется в 2019 году. При этом на реализацию проекта уже выделено пятьсот миллионов гривен.

При этом общая стоимость работ оценивается в 1,2 миллиарда.



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