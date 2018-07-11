ДТП со смертельным исходом произошло накануне в Одессе

По информации патрульной полиции, накануне на проспекте Маршала Жукова автомобиль «Daewoo» столкнулся с мотоциклом. В результате мотоциклист получил травмы, от которых скончался.

Проводится расследование. Кто стал виновником смертельного ДТП, пока не сообщается.

Напомним, что, по словам руководителя пресс-службы патрульной полиции Аллы Марченко, именно ДТП с участием двухколесного транспорта являются наиболее опасными. Поскольку в отличие от автомобилистов, у мотоциклистов, мопедистов и велосипедистов кроме шлема, нет никаких средств защиты.