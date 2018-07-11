Заграничный наркодилер, задержанный одесскими правоохранителями, оказался поклонником знаменитого наркобарона прошлого века

По информации нашего корреспондента, уроженец Балканского полуострова и гражданин Италии в момент задержания был одет в белую футболку с черной надписью «Эскобар».

Напомним, что колумбиец Пабло Эскобар был одним из крупнейших наркобаронов прошлого века. Он в колоссальных объемах поставлял кокаин и другие тяжелые наркотики в США и ряд стран Европы.

Достаточно сказать, что за информацию о его местонахождении американская Фемида была готова заплатить пять миллионов долларов.

Однако желающих заработать столь гигантскую сумму так и не нашлось…